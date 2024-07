Um die Wartezeiten zu verkürzen und die Unannehmlichkeiten für Anwohner und Arbeitnehmer zu begrenzen, wurde die Bevölkerung gebeten, auf den provisorischen Parkplatz in Riveo auszuweichen und in Fahrgemeinschaften oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln weiter nach Cevio zu fahren. (sda/lyn)

Wegen der begrenzten Kapazität der Fussgängerbrücke und des damit verbundenen Verkehrsaufkommens sei mit Wartezeiten von etwa 30 Minuten zu rechnen, hiess es in der Medienmitteilung.

Im Maggaital sind die Kriterien für die Nutzung des Stegs als Notlösung für die Ende Juni zerstörte Visletto-Brücke in Cevio TI erweitert worden. Ab Dienstag ist Touristen mit Reservation die Zufahrt nach Cevio beziehungsweise ins Rovana- und Lavizzara-Tal über den Steg mit leichten Fahrzeugen möglich.

Aufraeumarbeiten nach den starken Unwettern in Cavergno im Maggiatal.

Aufraeumarbeiten nach den starken Unwettern in Cavergno im Maggiatal. Bild: keystone

Maja Hoffmann aus dem Clan der Basler Pharma-Dynastie Hoffmann-La Roche ist reich. Superreich. 6 Milliarden Franken reich, um genau zu sein. Sie ist jetzt die Präsidentin des Filmfestivals Locarno, das jährlich 18 Millionen Franken kostet, und sie ist sehr zufrieden an der Pressekonferenz im Zürcher Ausstellungsraum der LUMA-Stiftung, die selbstverständlich keine andere als sie gegründet hat. Es sei gelungen, die wichtigsten privaten Festivalpartner an Bord zu behalten, und mit neuen sei man auch im konstruktiven Gespräch. Das ist wichtig, denn von der öffentlichen Hand ist in Zukunft sicher nicht mehr Geld zu erwarten.