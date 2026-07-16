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Seebad Romanshorn TG ist wegen Sturmschäden geschlossen

Zwei beschädigte Bäume mussten im Seebad Romanshorn gefällt werden.
Zwei beschädigte Bäume mussten im Seebad Romanshorn gefällt werden.Seebad Romanshorn

Seebad Romanshorn TG ist wegen Sturmschäden geschlossen

16.07.2026, 01:1116.07.2026, 01:11

Das Seebad in Romanshorn TG bleibt nach einem heftigen Gewitter am Mittwochnachmittag für Aufräum- und Sicherungsarbeiten bis Donnerstagmittag geschlossen. Zwei beschädigte Bäume mussten gefällt werden.

Sturmböen und Regen verursachten Schäden im Seebad, teilte die Stadt Romanshorn am Mittwochabend mit. Die Mitarbeitenden der Stadt entfernten Äste und weiteres Material von den Liegewiesen, reinigten die Schwimmbecken und überprüften die Bäume sowie die Anlagen auf Schäden.

Bis die Aufräumarbeiten vollständig abgeschlossen seien, bleibe die Anlage vorsorglich geschlossen. (sda)

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