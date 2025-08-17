wechselnd bewölkt16°
DE | FR
burger
Schweiz
Bern

Grimselpassstrasse nach Murgang im Spreitgraben wieder geöffnet

Grimselpass
Die Grimselpassstrasse bleibt voraussichtlich am Sonntag wegen einem Murgang bis am Abend unterbrochen.Bild: GoogleMaps

Grimselpassstrasse nach Murgang im Spreitgraben wieder geöffnet

17.08.2025, 06:0217.08.2025, 08:39
Mehr «Schweiz»

Die Grimselpassstrasse ist nach einem nächtlichen Murgang seit Sonntagmorgen wieder offen. Die Strasse war am Samstagabend wegen des Geschiebeniedergangs im Spreitgraben zwischen Innertkirchen und Guttannen BE gesperrt worden.

Die Strasse sei dank eines automatischen Warnsystems rechtzeitig noch vor dem Niedergang gesperrt worden, teilte die Berner Bau- und Verkehrsdirektion am Sonntagmorgen mit. Eine Galerie im Murgangsgebiet Spreitgraben blieb unbeschädigt.

Der Murgang war durch starke Niederschläge im Bereich des Ritzlihorns ausgelöst worden. Das Geschiebe gelangte durch den Spreitgraben in den Flusslauf der Aare im Talboden. Davon war auch die Kantonsstrasse Innertkirchen–Grimselpass betroffen. (sda)

Mehr News:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Selenskyj reist am Montag in die USA +++ Auch Merz hat mit Trump telefoniert
2
Mexikanische Ureinwohnerin gewinnt Ultramarathon in Sandalen – das hat gute Gründe
3
Hitze in der Schweiz? Darüber kann man hier bei 51 Grad nur lachen
4
Trump torkelt und klatscht für Putin – und 3 weitere denkwürdige Momente in Alaska
5
Trump-Putin-Gipfel: What the F***???
Meistkommentiert
1
Kingsley Coman wechselt zu Ronaldo-Klub +++ Winterthur holt Luxemburger als Lüthi-Ersatz
2
So reagiert die Welt auf das Treffen zwischen Trump und Putin
3
Das ist beim Telefonat zwischen Trump und Karin Keller-Sutter wirklich passiert
4
Bundesrat wirbt für Abschaffung des Eigenmietwerts: Das Wichtigste in 4 Punkten
5
SCRJ Lakers können weiter auf Nyffeler setzen +++ HCD verlängert mit Goalie-Duo
Meistgeteilt
1
Schweiz lehnt Westjordanland-Siedlungen ab ++ Trump will Journalisten in Gaza
2
Das sagen die europäischen Staatschefs zum Alaska-Gipfel
3
Schweizer Unternehmen wollen Löhne deutlich erhöhen – die Sonntagsnews
4
Chabbey triumphiert zuhause +++ Schurter beendet Karriere nach Rennen in Lenzerheide
5
Eine Psychologin erzählt, wie das Gesundheitssystem sie krank gemacht hat
Das sind die Schweizer Wetterrekorde
Am Mittwoch, 13. August, erreichte die aktuelle Hitzewelle ihren Höhepunkt. In weiten Teilen des Flachlands kletterten die Temperaturen auf über 30 Grad, mancherorts wurden sogar mehr als 36 Grad gemessen.
Zur Story