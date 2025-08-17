Die Grimselpassstrasse bleibt voraussichtlich am Sonntag wegen einem Murgang bis am Abend unterbrochen. Bild: GoogleMaps

Grimselpassstrasse nach Murgang im Spreitgraben wieder geöffnet

Mehr «Schweiz»

Die Grimselpassstrasse ist nach einem nächtlichen Murgang seit Sonntagmorgen wieder offen. Die Strasse war am Samstagabend wegen des Geschiebeniedergangs im Spreitgraben zwischen Innertkirchen und Guttannen BE gesperrt worden.

Die Strasse sei dank eines automatischen Warnsystems rechtzeitig noch vor dem Niedergang gesperrt worden, teilte die Berner Bau- und Verkehrsdirektion am Sonntagmorgen mit. Eine Galerie im Murgangsgebiet Spreitgraben blieb unbeschädigt.

Der Murgang war durch starke Niederschläge im Bereich des Ritzlihorns ausgelöst worden. Das Geschiebe gelangte durch den Spreitgraben in den Flusslauf der Aare im Talboden. Davon war auch die Kantonsstrasse Innertkirchen–Grimselpass betroffen. (sda)