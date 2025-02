So tief sinkt heute und in der Nacht auf Freitag die Schneefallgrenze

Das Wetter wird heute von einem Tief über Deutschland bestimmt, es kommt eine Kaltfront auf den Alpenraum zu.

Am Donnerstag ist es nass und bewölkt, am Abend wird es dann auch kühl. Die Schneefallgrenze sinkt je nach Region auf 700 bis 1000 Meter, wie MeteoNews in einem Blogbeitrag schreibt.

Die erwartete Neuschneemenge von Donnerstag bis Freitagmittag in der Schweiz. Bild: MeteoNews

Am Freitag muss dann mit deutlich kühleren Temperaturen gerechnet werden, es bleibt vielerorts bewölkt, «entlang der Alpen und im Osten fällt noch etwas Schnee», schreibt MeteoNews.

Auf der Alpensüdseite dagegen zeigt sich dank einer starken Föhnströmung die Sonne bei milden 12 bis 14 Grad.

Die Wetter-Prognose für die nächsten Tage. Bild: MeteoNews

Am Wochenende wird es dann in der ganzen Schweiz freundlicher. Am Samstag dominiert zwar am Morgen noch der Hochnebel (zwischen 1100 und 1300 Metern), dieser «löst sich aber im Verlauf des Tages zunehmend, aber wohl nicht gänzlich auf», heisst es.

Am Sonntag kommen allerdings vermehrt «mittelhohe Wolken auf, daher ist es auch in der Höhe nicht mehr strahlend blau», so MeteoNews.

Der neu gefallene Schnee kann also in den Bergen voll genossen werden, allerdings sollte die Lawinensituation im Auge behalten werden. (ome)