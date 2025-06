Ein französischer Student stirbt beim Baden im Neuenburgersee. (Symbolbild) Bild: shutterstock

Französischer Student stirbt beim Baden im Neuenburgersee

Ein 26-jähriger Mann ist am späten Dienstagnachmittag im Neuenburgersee ertrunken. Der Franzose gehörte zu einer Gruppe von Studenten, die sich vorübergehend in Neuenburg aufhielten.

Der junge Mann badete zusammen mit mehreren Freunden in der Bucht von Evole in Neuenburg, wie die Neuenburger Kantonspolizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten. Plötzlich verschwand der junge Mann unter der Wasseroberfläche.

Seine Freunde bemerkten seine Abwesenheit und begannen, nach ihm zu suchen. Wenige Minuten später fanden sie ihn leblos auf dem Grund des Sees in einer Tiefe von vier bis fünf Metern. Trotz der Erstversorgung durch seine Freunde und der Bemühungen der Rettungskräfte verstarb der junge Mann in der Nacht im Spital.

Die Staatsanwaltschaft leitet eine Untersuchung ein, um die genauen und Umstände des Unfalls zu klären. Die Freunde des Opfers wurden psychologisch betreut. (sda)