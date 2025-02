Am Wochenende bis in die nächste Wochenmitte herrscht in fast allen Schweizer Skigebieten sonniges Wetter. Bild: keystone

Du willst Pulverschnee und Sonne? Dann kannst du dich auf das Wochenende freuen

Du bist Wintersportfan und hast an diesem Wochenende noch nichts vor? Dann ab in die Berge!

Denn während das Wetter in der gesamten Schweiz diese Woche bisher eher trüb und regnerisch war, schlägt es am Samstag, pünktlich aufs Wochenende, um.

Laut Prognosen erwartet uns am Samstag über der ganzen Schweiz ein strahlend blauer Himmel. Kombiniert mit den in den nächsten beiden Tagen angekündigten Niederschlägen und den eher kühl bleibenden Temperaturen bedeutet das, vor allem am Samstag, den Traum eines jeden Wintersportlers.

Jede Menge Neuschnee

In den nächsten beiden Tagen wird im Flachland trübes und regnerisches Wetter bei Temperaturen zwischen zwei und acht Grad Celsius erwartet. Doch der Regen, der das Schweizer Flachland heimsucht, wird in den Alpen zu Schneefall.

So sagen die Berg-Prognosen für Donnerstag und Freitag in einigen Skigebieten bis weit über 20 Zentimeter Neuschnee voraus. In Grindelwald-Wengen soll es am Berg 33 Zentimeter Neuschnee geben. Ebenfalls im Berner Oberland in Adelboden werden 29 Zentimeter Neuschnee vorausgesagt.

Aber auch in Graubünden und im Wallis gibt es durchaus Neuschnee. In Davos Parsenn werden 23 Zentimeter vorausgesagt, auf dem 3300 Meter hohen Mont Fort im walliser Skigebiet «4 Vallées» bei Verbier sollen es sogar 51 Zentimeter Neuschnee werden.

Auch im Rest der Schweiz schneit es kräftig. Auf dem Hoch-Ybrig sind in den nächsten beiden Tagen 27 Zentimeter Neuschnee zu erwarten, während es am Flumserberg etwa 25 Zentimeter des weichen weissen Pulvers geben soll.

Sonne bis weit in die nächste Woche

Wer erst am Montag, dem 17. Februar, in die Skiferien geht, verpasst ein sonniges Wochenende in den Bergen. Aber immerhin durchbricht die Sonne auch im Flachland den Hochnebel und beschert den Schweizerinnen und Schweizern eine Dosis Vitamin D.

Am Samstag scheint in der ganzen Schweiz die Sonne, nur vereinzelt ziehen kleine Wolken auf. Im Flachland steigt das Thermometer auf etwa drei bis sechs Grad Celsius, während im Tessin sogar bis zu elf Grad erreicht werden.

Am Sonntag klettert das Thermometer dann auf etwa sechs bis acht Grad. Im Flachland nimmt die Wolkendecke jedoch ebenfalls wieder deutlich zu.

Mit diesem teilweise sonnigen Wetter startet dann laut Prognosen von Meteo News auch die neue Woche. Während es in den höheren Lagen relativ sonnig bleibt, ziehen im Flachland mehr Wolken auf. Am Donnerstag, dem 20. Februar, soll dann wieder Regen über die Schweiz ziehen.