Ein Schneemann auf der Schatzalp, Dezember 2022. Bild: keystone

Der Schnee kommt – zumindest in den Bergen

Am Freitagmorgen fiel die Schneefallgrenze in der Schweiz teilweise unter 1000 Meter. In den Niederungen ist es wechselhaft und bleibt dies auch am Wochenende.

Wer heute Morgen bei 1100 über Meer aufgewacht ist, konnte sich über Schnee freuen. Im Bündnerland sank die Schneegrenze teilweise sogar unter 1000 Meter über Meer. In den Bergen sind bis zu 40 Zentimeter Neuschnee gefallen.

Am Vormittag bleibt es oft stark bewölkt. In den zentralen und östlichen Alpen sowie in der Ostschweiz kann es Regenschauer geben. Am Nachmittag kann die Sonne zwar teilweise durch die Wolkendecke brechen, doch gegen Abend kommen aus Westen erneut Wolken und bringen lokale Schauer. Das berichtet Meteo Schweiz.

Die Temperaturen liegen bei rund 10 Grad. In 2000 Metern Höhe fallen sie auf –5 Grad.

Wochenende

Am Samstag sei in der Zentral- und Ostschweiz zuerst mit Föhn und sonnigen Abschnitten zu rechnen, so Meteo Schweiz. Später werde es bewölkt und regnerisch. Die Schneefallgrenze steige auf 1800 Meter über Meer.

Am Sonntag soll es auch wechselhaft werden, die Temperaturen werden zwischen 7 bis 14 Grad liegen.

So hat das Orkantief Ciarán für mehrere Todesopfer gesorgt: In Spanien, Frankreich und Deutschland wurde jeweils eine Person von umstürzenden Bäumen getötet. Auf der deutschen Insel Rügen herrscht nach dem Abbruch eines grossen Stücks der Steilküste derweil Explosionsgefahr, weil in der Gegend immer wieder Blindgänger gefunden werden.

Die viele Feuchtigkeit ins Land brachte das Strumtief Ciarán, das ausserhalb der Schweiz für starke Überschwemmungen und Winde sorgte. In Spanien, Frankreich und Deutschland starben je eine Person.