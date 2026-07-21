freundlich25°
DE | FR
burger
Schweiz
Wetter

Zu trocken: 1.-August-Feier muss vielerorts ohne Raketen auskommen

Zu trocken: 1.-August-Feier muss vielerorts ohne Raketen auskommen

21.07.2026, 17:4821.07.2026, 17:48

Wegen der anhaltenden Trockenheit drohen die Feuerwerke zum 1. August in vielen Kantonen auszufallen. Das hohe Niederschlagsdefizit vermochten auch die Gewitter der letzten Wochen nicht auszugleichen.

Gemäss dem privaten Wetterdienst Meteonews betrug das Niederschlagsdefizit in der Schweiz im Juli knapp 45 Prozent.

Eine Entspannung der Lage ist nicht in Sicht: Bis Freitag soll es meist trocken bleiben, bevor am Wochenende Gewitter aufziehen, wie Meteonews am Dienstag schrieb. Der Niederschlag werde voraussichtlich nicht ausreichen, um die Trockenheit zu mindern, wie aus den Wettermodellen hervorgehe.

Zeuseln verboten!

Da die Waldbrandgefahr in weiten Teilen der Schweiz gross bis sehr gross sei, erwartet Meteonews, dass viele Kantone an den bestehenden Feuerverboten festhalten werden. Das werde in vielen Kantonen ein Feuerwerksverbot nach sich ziehen, prognostizierte der Wetterdienst hinsichtlich des anstehenden Nationalfeiertags.

KEYPIX - An einem Baum auf dem Kaeferberg, macht ein Plakat auf die Waldbrandgefahr und das Feuerverbot im Wald und Waldesnaehe aufmerksam, am Donnerstag, 8. Juli 2026, in Zuerich. In weiten Teilen de ...
In weiten Teilen der Schweiz herrscht derzeit grosse bis sehr grosse Waldbrandgefahr.Bild: keystone

So darf am 1. August im ganzen Kanton St. Gallen nicht gezündelt werden. Vom Verbot ausgenommen seien bereits bewilligte Feuerwerke auf Seen, sofern ein Mindestabstand von 350 Metern zum Ufer eingehalten werden könne.

Der Kanton Glarus will am Mittwoch über eine mögliche Lockerung des Verbots von Feuerwerk oder Höhenfeuer entscheiden. Die Gemeinde Riehen im Kanton Basel-Stadt will aus Sicherheitsgründen auf ein traditionelles Höhenfeuerwerk verzichten. Stattdessen werde es ein bodennahes, kaltsprühendes Feuerwerk geben, hiess es am Dienstag in einer Mitteilung.

Trockenheit zeichnete sich früh ab

Im laufenden Monat war das Niederschlagsdefizit im Süden und in weiten Teilen des Mittellandes besonders ausgeprägt, wie Meteonews schrieb. Stellenweise wichen die Niederschläge um fast hundert Prozent vom Klimamittel von 1991 bis 2020 ab. Einen Regenüberschuss habe es hingegen in der Zentralschweiz, im Wallis und am Bodensee gegeben, so der Wetterdienst.

Die Trockenheit habe sich bereits im Frühjahr abgezeichnet. Nach einer vorübergehenden Entspannung, sei es in den vergangenen Wochen erneut zu einer Verschärfung der Lage gekommen. (hkl/sda)

Mehr zum Thema:

Für das 1.-August-Feuerwerk sieht es (noch) schlecht aus
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
6 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Dr. Rodney McKay
21.07.2026 18:02registriert September 2024
Sehr gut! Können sich die Leute bereits daran gewöhnen das unnötige Böller bald verboten sind.

Ja zum Böllerverbot!
222
Melden
Zum Kommentar
6
Novartis trotzt im zweiten Quartal dem Generika-Einfluss
Novartis ist trotz Nachahmer-Präparaten im zweiten Quartal auf den Wachstumspfad zurückgekehrt. Für das Gesamtjahr bestätigt das Management den bisherigen Ausblick.
Der Umsatz im zweiten Quartal kam laut Mitteilung vom Dienstag bei 14,4 Milliarden US-Dollar zu liegen. Das ist ein Plus von 3 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Zu konstanten Wechselkursen (kWk) ergab sich eine Zunahme von 1 Prozent. Im ersten Quartal hatte Novartis wegen der Markteinführung von Generika für wichtige Blockbuster noch ein Minus ausgewiesen.
Zur Story