Panorama in der Region Pfäffikon ZH. Bild: www.imago-images.de

Vier Bundesräte nehmen an 1.-August-Brunchs auf Bauernhöfen teil

Vier Mitglieder des Bundesrates besuchen am Nationalfeiertag 1.-August-Brunchs auf einem Bauernhof. Die Anlässe sollen Begegnungen schaffen, Wissen vermitteln und Einblicke in den Bauernalltag geben.

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Bundespräsident Guy Parmelin besucht den Hof Stross in Hildisrieden LU, teilte der Schweizer Bauernverband am Dienstag mit. Innenministerin Elisabeth Baume-Schneider ist in ihrem Heimatkanton auf dem Hof Les Ravières in Boécourt JU, Aussenminister Ignazio Cassis besucht den Hof Zimmermann in Düdingen FR. Der Hof Neuhaus in Biembach im Emmental BE empfängt den Vorsteher des Justiz- und Polizeidepartements, Beat Jans.

Viele Höfe ergänzen die Brunchs mit Führungen, Aktivitäten für Kinder und weiteren Angeboten rund um den Hofalltag, hiess es weiter. Serviert würden regionale Spezialitäten wie frisches Brot, Käse- und Fleischprodukte, hausgemachte Konfitüren sowie saisonale Früchte und Gemüse. (sda)