Es wird nochmals sonnig und warm – dann kommt eine Kaltfront

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Am Montag zeigt sich das Wetter nach einer regnerischen Nacht wieder mehrheitlich von seiner Sonnenseite, mit Temperaturen von 24 Grad in der Deutschschweiz über 26 Grad in der Romandie bis zu 28 Grad im Süden.

Das gleiche Bild zeichnet sich auch am Dienstag ab, mit vergleichbaren Temperaturen und vereinzelt Wolken. Am Mittwoch allerdings dreht sich der Wind.

Dann muss in der ganzen Schweiz mit Regen und auch Gewittern gerechnet werden. Grund dafür ist eine Tiefdruckzone über Nordwesteuropa. Dann «zieht im Laufe des Tages eine aktive Kaltfront über die Schweiz», schreibt Meteoschweiz.

Dies hat auch Auswirkungen auf die nächsten Tage. Die Temperaturen am Donnerstag und Freitag sind merklich tiefer als noch zum Wochenstart, zudem wird es vermehrt wolkig. Aber: Regnen soll es, zumindest in der Deutsch- und Westschweiz, nicht mehr. Nur im Süden muss lokal mit Schauern gerechnet werden.

Die Wetterprognosen für die nächsten Tage. Bild: MeteoSchweiz

Perfektes Ausflugswetter am Wochenende

Erfreulich ist allerdings der Ausblick auf das Wochenende. Sowohl in der Deutsch- und Westschweiz als auch auf der Alpensüdseite sind am Wochenende sonnige Tage prognostiziert.

Am Samstag ist es dabei noch etwas kühler, mit 20 und 21 Grad in der Deutschschweiz und der Romandie, im Tessin sind Temperaturen bis zu 23 Grad möglich.

Am Sonntag sind die Temperaturen dann noch etwas höher, mit vereinzelten Nebelfeldern am Morgen in der Deutschschweiz und im Tessin. Danach zeigt sich die Sonne.

Das heisst: perfekte Bedingungen für alle, die am Wochenende einen Ausflug in der Schweiz geplant haben. (ome)

