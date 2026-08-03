Hier muss mit Hagel, Regen, starken Böen und Blitzeinschlägen gerechnet werden. bild: alertswiss

Bund warnt vor Gewitter in Region Basel – Hagel und Blitzeinschläge möglich

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Der Bund warnt vor Gewittern in Teilen des Kantons Basel-Landschaft. Es muss mit Hagel, Regen, starken Böen und Blitzeinschlägen gerechnet werden, heisst es in einer Mitteilung von AlertSwiss.

Betroffen von der Warnung ist das Obere Baselbiet sowie das Laufental. Hier sind Gewitter der Gefahrenstufe 4 angekündigt.

Empfohlen wird, Schutz in einem Gebäude zu suchen und nicht in den Wald zu gehen. Ausserdem sollen Bäume, Türme, Masten und offenes Gelände gemieden werden. Bewegliche Gegenstände im Freien sollen möglichst gesichert werden. (hkl)

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