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Bund warnt vor Gewitter in Region Basel – Hagel möglich

Hier muss mit Hagel, Regen, starken Böen und Blitzeinschlägen gerechnet werden.
Hier muss mit Hagel, Regen, starken Böen und Blitzeinschlägen gerechnet werden.bild: alertswiss

Bund warnt vor Gewitter in Region Basel – Hagel und Blitzeinschläge möglich

03.08.2026, 20:5103.08.2026, 20:53

Der Bund warnt vor Gewittern in Teilen des Kantons Basel-Landschaft. Es muss mit Hagel, Regen, starken Böen und Blitzeinschlägen gerechnet werden, heisst es in einer Mitteilung von AlertSwiss.

Betroffen von der Warnung ist das Obere Baselbiet sowie das Laufental. Hier sind Gewitter der Gefahrenstufe 4 angekündigt.

Empfohlen wird, Schutz in einem Gebäude zu suchen und nicht in den Wald zu gehen. Ausserdem sollen Bäume, Türme, Masten und offenes Gelände gemieden werden. Bewegliche Gegenstände im Freien sollen möglichst gesichert werden. (hkl)

Update folgt ...

Nach Gewittern unter der Woche: Vorzeichen deuten auf erneute Hitzeperiode hin
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