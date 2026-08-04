Das GA wird doch etwas weniger teuer als geplant – so viel kostet es neu

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Was ist neu?

Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln werden ab Dezember teurer. Allerdings werden die Tarife vor allem bei den Generalabonnements weniger stark steigen, als noch im März von der Branchenorganisation Alliance Swisspass angekündigt worden war.

Ein Billettkontrolleur im Einsatz. Bild: KEYSTONE

Wie viel kostet also ein GA?

Ein GA der 2. Klasse wird künftig 4095 statt 4195 Franken und eines der 1. Klasse 6770 statt 6850 Franken kosten, teilte Alliance Swisspass am Dienstag mit. Das GA der 2. Klasse wird also 100 statt 200 Franken teurer, das der 1. Klasse wird 250 statt 330 Franken mehr kosten.

Die neuen Tarife wurden nach Gesprächen mit dem Preisüberwacher nach unten korrigiert. Die Erhöhung bleibe aber notwendig, um die Teuerung und die gestiegenen Kosten für Personal, Energie, Material und Unterhalt decken zu können, so Alliance Swisspass.

Wie sieht es bei anderen Angeboten aus?

Bei weiteren Tarifen bleibt es bei den im März angekündigten Erhöhungen. Das Halbtax-Abo für Erwachsene wird um fünf Franken erhöht. Der Bonus der Guthaben-Pakete beim Halbtax Plus bleibt unverändert.

Für Kinder, Jugendliche und Familien werden die Preise gar nicht oder nur geringfügig erhöht. Zudem werden die SBB ihr Angebot an Sparbilletten ausbauen. 2027 seien in diesem Bereich Rabatte in der Höhe von 90 Millionen Franken eingeplant.

Die durchschnittliche Erhöhung der Tarife beträgt gemäss Communiqué somit 3,6 statt 3,9 Prozent. Regionale ÖV-Verbünde legen ihre Tarifanpassungen eigenständig fest.

Wann wurden die Preise letztmals erhöht?

Die letzte schweizweite Tariferhöhung ist drei Jahre her. Zuvor waren die Preise des öffentlichen Verkehrs auf nationaler Ebene sieben Jahre lang stabil geblieben. Per Ende 2023 stiegen die Billettpreise um durchschnittlich 3,7 Prozent. Vor der Intervention des Preisüberwachers hatte Alliance Swisspass eine Erhöhung um 4,3 Prozent vorgesehen.

Umstritten war damals in erster Linie der Preis des Generalabonnements. Schliesslich handelte Meierhans beim 2.-Klasse-GA eine Tariferhöhung um 3,5 statt wie zunächst angekündigt 5,7 Prozent aus. (dab/sda)