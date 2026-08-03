Hier musste mit Hagel, Regen, starken Böen und Blitzeinschlägen gerechnet werden. bild: alertswiss

Bund warnte vor Gewitter in Region Basel – Entwarnung

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Der Bund warnte am Montagabend vor Gewittern in Teilen des Kantons Basel-Landschaft. Es musste mit Hagel, Regen, starken Böen und Blitzeinschlägen gerechnet werden, hiess es in einer Mitteilung von AlertSwiss. Später am Abend folgte eine Entwarnung.

Betroffen von der Warnung war das Obere Baselbiet sowie das Laufental. Hier waren Gewitter der Gefahrenstufe 4 angekündigt.

Empfohlen wurde , Schutz in einem Gebäude zu suchen und nicht in den Wald zu gehen. Ausserdem sollten Bäume, Türme, Masten und offenes Gelände gemieden werden. Bewegliche Gegenstände im Freien sollten möglichst gesichert werden. (hkl)