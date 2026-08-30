Florence Pugh ist im Oktober in einer Neuverfilmung von «East of Eden» zu sehen. Bild: netflix

7 Serien, die du diesen Herbst bingen kannst

Diese spannenden Serien kannst du im September und Oktober auf dem Streamingdienst deines Vertrauens schauen.

Corina Mühle Folge mir

Mehr «Leben»

Nach einem rekordverdächtigen Kinosommer geht es diesen Herbst mit guten Serien weiter. Es kommen nicht nur neue Staffeln langjähriger Shows wie «9-1-1» und «Grey's Anatomy», sondern auch Neuproduktionen.

Hier findest du einen Überblick über die spannendsten Serien, die diesen Herbst herauskommen.

«The Gentlemen», 2. Staffel

Ein Jahr ist es her, seit Eddie und Susie ihre Zusammenarbeit für Bobbys kriminelles Imperium im Ausland begannen. Während sie die Expansion ihres Unternehmens vorantreiben, trifft Bobby immer fragwürdigere Entscheidungen – und es liegt an Eddie und Susie, einzugreifen.

Cast

Theo James, Kaya Scodelario

Regie

Guy Ritchie

Streamingdienst

Netflix

Startdatum

3. September

Trailer

«Possession», 1. Staffel

«Possession» ist ein übernatürlicher Thriller, in dem die Anwältin Claudia zu einer verfluchten Plantage in Jamaika reist. Sie möchte dort ihr Erbe anfechten, doch dunkle historische Geheimnisse machen aus ihrer Reise einen Albtraum. Sie beginnt, die dunkle Vergangenheit des Anwesens zu untersuchen, und stösst dabei auf eine erschreckende Verbindung zwischen den Verbrechen der Kolonialzeit und Ungerechtigkeiten der Gegenwart.

Cast

Gugu Mbatha-Raw, Jonny Lee Miller, Sean Gilder, Bel Powley

Regie

Storm Saulter

Streamingdienst

Sky Show

Startdatum

7. September

Trailer

«Slow Horses», 6. Staffel

In der sechsten Staffel, die auf Mick Herrons sechstem und siebtem Roman «Joe Country» und «Slough House» basiert, verwickelt MI5-Chefin Diana Taverner die Slow Horses in ein «tödliches Spiel um Vergeltung und Rache».

Cast

Sir Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Jack Lowden, Saskia Reeves

Regie

Saul Metzstein

Streamingdienst

Apple TV+

Startdatum

16. September

Trailer

«Monster: The Lizzie Borden Story»

Nach Jeffrey Dahmer, den Mendez-Brüdern und Ed Gein ist nun die Geschichte von Lizzie Borden an der Reihe in dieser Anthologie-Serie von Netflix. Lizzie war die unterdrückte Tochter einer wohlhabenden Familie. Sie und der Dienstmädchen sind in diesem goldenen Käfig gefangen, das auf Demütigung und Grausamkeit aufgebaut ist. Also flüchten sie in eine Welt aus Sex, Macht und Rache. Die grausamen, ungelösten Morde, die darauf folgen, schockieren die Welt.



Cast

Ella Beatty, Sarah Paulson, Billie Lourd, Charlie Hunnam

Regie

Ryan Murphy, Ian Brennan

Streamingdienst

Netflix

Startdatum

17. September

Trailer

«Brothers», 1. Staffel

Matthew McConaughey und Woody Harrelson spielen in dieser Komödie fiktive Versionen von sich selbst. Als das Gerücht auftaucht, dass sie Brüder sind, bricht im Leben der beiden besten Freunde Chaos aus. Während Woody auf der Suche nach der Wahrheit die Ranch seiner Mutter auf den Kopf stellt, sieht sich Matthew mit einer ganz anderen Identitätskrise konfrontiert, denn ihm steht eine mögliche Kandidatur für das Amt des Gouverneurs von Texas bevor.

Cast

Matthew McConaughey, Woody Harrelson

Regie

Lee Eisenberg

Streamingdienst

Apple TV+

Startdatum

23. September

Trailer

«East of Eden», Miniserie

Mit Florence Pugh in der Hauptrolle kommt eine Adaption von John Steinbecks Klassiker «East of Eden» auf Netflix. Das Drama erzählt die Geschichte der Familien Trask und Hamilton über mehrere Generationen hinweg, wobei die Antiheldin Cathy im Mittelpunkt der Handlung steht.

Cast

Florence Pugh, Christopher Abbott, Mike Faist

Regie

Zoe Kazan, Garth Davis

Streamingdienst

Netflix

Startdatum

1. Oktober

Teaser

«Below», Miniserie

In diesem kanadischen Thriller wird eine Kleinstadt von einem Meeresungeheuer terrorisiert. Der Fischer Calvin tut sich mit einer Meeresbiologin zusammen, um Antworten zu finden, und lüftet dabei auch die dunklen Geheimnisse der Stadt.

Cast

Josh Hartnett, Mackenzie Davis, Charlie Heaton

Regie

Jesse McKeown

Streamingdienst

Netflix

Startdatum

8. Oktober

Teaser

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