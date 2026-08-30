7 Serien, die du diesen Herbst bingen kannst
Nach einem rekordverdächtigen Kinosommer geht es diesen Herbst mit guten Serien weiter. Es kommen nicht nur neue Staffeln langjähriger Shows wie «9-1-1» und «Grey's Anatomy», sondern auch Neuproduktionen.
Hier findest du einen Überblick über die spannendsten Serien, die diesen Herbst herauskommen.
«The Gentlemen», 2. Staffel
Ein Jahr ist es her, seit Eddie und Susie ihre Zusammenarbeit für Bobbys kriminelles Imperium im Ausland begannen. Während sie die Expansion ihres Unternehmens vorantreiben, trifft Bobby immer fragwürdigere Entscheidungen – und es liegt an Eddie und Susie, einzugreifen.
Cast
Theo James, Kaya Scodelario
Regie
Guy Ritchie
Streamingdienst
Netflix
Startdatum
3. September
Trailer
«Possession», 1. Staffel
«Possession» ist ein übernatürlicher Thriller, in dem die Anwältin Claudia zu einer verfluchten Plantage in Jamaika reist. Sie möchte dort ihr Erbe anfechten, doch dunkle historische Geheimnisse machen aus ihrer Reise einen Albtraum. Sie beginnt, die dunkle Vergangenheit des Anwesens zu untersuchen, und stösst dabei auf eine erschreckende Verbindung zwischen den Verbrechen der Kolonialzeit und Ungerechtigkeiten der Gegenwart.
Cast
Gugu Mbatha-Raw, Jonny Lee Miller, Sean Gilder, Bel Powley
Regie
Storm Saulter
Streamingdienst
Sky Show
Startdatum
7. September
Trailer
«Slow Horses», 6. Staffel
In der sechsten Staffel, die auf Mick Herrons sechstem und siebtem Roman «Joe Country» und «Slough House» basiert, verwickelt MI5-Chefin Diana Taverner die Slow Horses in ein «tödliches Spiel um Vergeltung und Rache».
Cast
Sir Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Jack Lowden, Saskia Reeves
Regie
Saul Metzstein
Streamingdienst
Apple TV+
Startdatum
16. September
Trailer
«Monster: The Lizzie Borden Story»
Nach Jeffrey Dahmer, den Mendez-Brüdern und Ed Gein ist nun die Geschichte von Lizzie Borden an der Reihe in dieser Anthologie-Serie von Netflix. Lizzie war die unterdrückte Tochter einer wohlhabenden Familie. Sie und der Dienstmädchen sind in diesem goldenen Käfig gefangen, das auf Demütigung und Grausamkeit aufgebaut ist. Also flüchten sie in eine Welt aus Sex, Macht und Rache. Die grausamen, ungelösten Morde, die darauf folgen, schockieren die Welt.
Cast
Ella Beatty, Sarah Paulson, Billie Lourd, Charlie Hunnam
Regie
Ryan Murphy, Ian Brennan
Streamingdienst
Netflix
Startdatum
17. September
Trailer
«Brothers», 1. Staffel
Matthew McConaughey und Woody Harrelson spielen in dieser Komödie fiktive Versionen von sich selbst. Als das Gerücht auftaucht, dass sie Brüder sind, bricht im Leben der beiden besten Freunde Chaos aus. Während Woody auf der Suche nach der Wahrheit die Ranch seiner Mutter auf den Kopf stellt, sieht sich Matthew mit einer ganz anderen Identitätskrise konfrontiert, denn ihm steht eine mögliche Kandidatur für das Amt des Gouverneurs von Texas bevor.
Cast
Matthew McConaughey, Woody Harrelson
Regie
Lee Eisenberg
Streamingdienst
Apple TV+
Startdatum
23. September
Trailer
«East of Eden», Miniserie
Mit Florence Pugh in der Hauptrolle kommt eine Adaption von John Steinbecks Klassiker «East of Eden» auf Netflix. Das Drama erzählt die Geschichte der Familien Trask und Hamilton über mehrere Generationen hinweg, wobei die Antiheldin Cathy im Mittelpunkt der Handlung steht.
Cast
Florence Pugh, Christopher Abbott, Mike Faist
Regie
Zoe Kazan, Garth Davis
Streamingdienst
Netflix
Startdatum
1. Oktober
Teaser
«Below», Miniserie
In diesem kanadischen Thriller wird eine Kleinstadt von einem Meeresungeheuer terrorisiert. Der Fischer Calvin tut sich mit einer Meeresbiologin zusammen, um Antworten zu finden, und lüftet dabei auch die dunklen Geheimnisse der Stadt.
Cast
Josh Hartnett, Mackenzie Davis, Charlie Heaton
Regie
Jesse McKeown
Streamingdienst
Netflix
Startdatum
8. Oktober