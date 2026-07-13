Gewitter und Hagel in Chur – Bund warnt

Für kurze Zeit galt in der Region Chur die Gefahrenstufe 4. screenshot swiss meteo

Heftiger Hagel in Chur – Bund warnt

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In Chur kam es am Montagabend zu einem Hagelsturm. Der Bund warnte vor einer grossen Gefahr durch einen Gewittersturm über der Region. Inzwischen stufte SwissMeteo die Gefahr aber wieder herab.

Ein Leser sendet ein Bild von grossen Hagelkörnern. bild: zvg

Eine weitere Leserin schickt ein weiteres Bild. bild: zvg

Fotos und Videos von watson-Leserinnen und -Lesern zeigen den Hagelsturm. Inzwischen habe es aber wieder aufgehört zu hageln.

Video: watson/zvg

Video: watson/zvg

Betroffene sollten unter anderem vor abbrechenden Ästen und dem Umstürzen einzelner Bäume aufpassen. Ausserdem könne es zu Hagelschäden kommen.

(hkl)