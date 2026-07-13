Gewitter und Hagel in Chur – Bund warnt

Heftiger Hagel in Chur – Bund warnt
In Chur kam es am Montagabend zu einem Hagelsturm. Der Bund warnte vor einer grossen Gefahr durch einen Gewittersturm über der Region. Inzwischen stufte SwissMeteo die Gefahr aber wieder herab.
Fotos und Videos von watson-Leserinnen und -Lesern zeigen den Hagelsturm. Inzwischen habe es aber wieder aufgehört zu hageln.
Betroffene sollten unter anderem vor abbrechenden Ästen und dem Umstürzen einzelner Bäume aufpassen. Ausserdem könne es zu Hagelschäden kommen.
(hkl)