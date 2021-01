Schweiz

Wetter

Schnee: So hoch sind die Rekord-Schneemengen in der Schweiz



Bild: keystone

Das sind die bisherigen Rekord-Schneehöhen seit Messbeginn

In vielen Schweizer Regionen gab es seit Jahren nicht mehr so viel Schnee wie in den letzten 24 Stunden. Rekordwerte wurden dabei allerdings nicht geknackt.

So viel Schnee wie in den letzten Stunden gab es viele Jahre nicht mehr. Für den Rekord seit Messbeginn reichte das allerdings nicht. Einige können sich vielleicht erinnern: 2006 schneite es ebenfalls heftig bis ins Flachland. St.Gallen wurde damals unter eine 60 Zentimeter dicke Schneeschicht gepackt, jetzt lag der Wert knapp darunter:

Im Osten fiel teilweise soviel #Neuschnee wie seit dem letzten extremen Schneefall im #März2006 nicht mehr. Im Westen blieb es bis heute Morgen teils grün... #unfaireVerteilung ^ls pic.twitter.com/f42jSUsD3E — SRF Meteo (@srfmeteo) January 15, 2021

Schauen wir noch etwas genauer hin, wo in der Schweiz wie viel Schnee fiel:

Neuschneehöhen von heute Morgen vom Messnetz @meteoschweiz und @whiteriskslf. Auffällig ist die scharfe Grenze im #Aargau. Die Region #Bern blieb schneefrei, in der Region #Zürich fielen 30 cm Neuschnee. pic.twitter.com/IozGysKfjB — MeteoSchweiz (@meteoschweiz) January 15, 2021

Für neue Rekordmengen reichte es in den 15 ausgewählten - und meist nicht für viel Schnee bekannten - Städten also (noch) nicht. Dafür müssen wir ein paar Jahre weiter zurückgehen.

Am meisten Schnee innerhalb 24 Stunden fiel 1978. Damals legte es in einem Tag 84 Zentimeter hin. Der Ort? Locarno! Auch Chur knackte die 80 Zentimeter. In Zürich (Fluntern) datiert der Rekord vom 4. März 2006 mit 54 Zentimetern:

Gerade im Flachland ist der Anblick von so viel Neuschnee ein seltenes Schauspiel. Seit Messbeginn 1931 hat es in Basel etwa erst 10 Tage gegeben, in denen mehr als 20 Zentimeter Neuschnee innert 24 Stunden fielen. In Genf waren es sogar erst 5 Tage (seit Messbeginn 1958).

quelle: bundesamt für meteorologie und klimatologie meteoschweiz

quelle: Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie MeteoSchweiz

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Schneefiguren, wie du sie vermutlich noch nie gesehen hast Schnee im Juli – nein, doch nur eine Tankstelle Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter