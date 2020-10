Brrr, der Wochenstart wird kalt, feucht und garstig

Schweiz

Dass heute Montag ist, ist anscheinend nicht genug. Es wird auch noch ein ausgesprochen grüsliger Montag werden – zumindest aus meteorologischer Sicht. Heute zieht eine Kaltfront über die Schweiz hinweg. Sie sorgt für einen trüben und nassen Wochenstart.



Nur gerade im äussersten Osten der Schweiz dürfte es am Morgen noch trocken sein, so Meteonews. Sonst ist überall mit Regen zu rechnen. Besonders im Tessin: Dort erwarten die Meteorologen bis am Dienstagmorgen lokal bis 100 Liter Niederschlag pro Quadratmeter.



Die Kaltfront bringt zudem einen markanten Temperaturrückgang mit sich. Und so sinkt auch die Schneefallgrenze auf rund 1200 Meter. Bei kräftigen Niederschlägen kann es aber insbesondere in den Alpentälern teilweise auch deutlich weiter hinunterschneien, schreibt Meteonews weiter.

In erhöhten Lagen muss mit winterlichen Strassenverhältnissen gerechnet werden. Die Wetterdienste erwarten oberhalb von 1600 Metern 20 bis 50, oberhalb von 2000 Metern 50 bis 80 Zentimeter Neuschnee. In den Südalpen ist oberhalb von 2000 bis 2500 Meter lokal bis 1 Meter Neuschnee möglich.



Am Dienstag gibt es tagsüber eine Wetterbesserung, danach bleibt es bis Donnerstag wechselhaft. Die Niederschlagsmengen sind dann aber deutlich geringer. (mlu)



