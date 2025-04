Bürgerliche Parteien wie Wirtschaftsverbände monieren seit Jahren, dass die Post mit Staatsgeldern auf privatwirtschaftlichen Gefilden grase und so den Wettbewerb verzerre. Die aggressive Akquisitionspolitik der Post ist mit ein Grund, wieso es auch in Bundesbern seit dem Herbst 2021 eine parlamentarische Gruppe «Fair ist anders» gibt.

Doch nun gibt es offenbar doch eine Kandidatur aus dem Post-Innern: So soll Konzernleitungsmitglied Nicole Burth ihr Interesse am CEO-Posten angemeldet haben, wie CH Media erfahren hat. Die Post selbst will sich auf Anfrage dazu nicht äussern.

Nach den Absagen von Finanzchef und ad-interim-CEO Alex Glanzmann sowie von Brief- und Paketpost-Lenker Johannes Cramer und Poststellenchef Thomas Baur rechneten Post-Beobachter damit, dass der neue Post-Chef von aussen kommen wird – so wie dies zuvor schon bei Susanne Ruoff und Roberto Cirillo der Fall gewesen ist.

China holt zum Gegenschlag aus +++ SMI beschleunigt Talfahrt

Der eskalierende Zollstreit sorgt auch in dieser Woche für Chaos an den Märkten. Weltweit spitzt sich die Lage an der Börse zu – auch in der Schweiz.

(dab/kek/sda)