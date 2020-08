Schweiz

Wirtschaft

SRF: «Sportaktuell» und «Eco» werden eingestellt



Das SRF spart weiter: «Sportaktuell» und «Eco» werden eingestellt



Das Schweizer Radio und Fernsehen SRF hat weitere Sparmassnahmen beschlossen: Die tägliche Sportsendung «sportaktuell» kehrt nicht mehr zurück ins Programm – sie war aufgrund der Coronasituation bereits ausgesetzt worden. Zudem wird die Wirtschaftssendung «Eco» eingestellt, wie SRF mitteilt. Die Sendung mit Moderator Reto Lipp lief seit 13 Jahren jeweils am Montagabend. Weiter verzichtet SRF ab 2012 auf «Viva Volksmusik», «Einstein Spezial» und die Übertragung externer Veranstaltungen wie «Art on Ice».



Im Gegenzug will das SRF die Berichterstattung über die Super League und die National League steigern. Dies mit zusätzlichen Ausgaben von «Super League Goool» und «eishockeyaktuell». Das übrige aktuelle Sportgeschehen werde mehrmals täglich im «sportflash» sowie online beleuchtet.

Aus dem Magazin «ECO» soll ein wöchentlicher Talk zu Wirtschaftsthemen werden. Zusätzlich stärke das SRF mit den freiwerdenden Ressourcen die digitale Wirtschaftsberichterstattung.



Wie Lipp am Donnerstag auf Twitter schrieb, läuft die Sendung noch bis Sommer 2021. Das SRF machte auf Anfrage keine weiteren Angaben. Es ist sind nicht die erste Sendungen die aus Spargründen gekippt werden.

Bild: srf/oscar aleessio

Andere Formate, welche SRF bereits aus dem Programm strich, sind «Sternstunde Musik», «Arena/Reporter», «Schawinski» und «Eco Talk», das fünf Mal pro Jahr ausgestrahlt wurde. Zudem sparte das SRF eine von zwei Schweizer «Tatort»-Folgen ein.

Schön gibts viel Unterstützung für #srfeco Es ist ja auch ein tolles Team, das dahinter steht. Und Woche für Woche spannende Themen aufbereitet. Und es gibt ja noch ein paar #srfeco Sendungen. Wir bleiben bis Sommer 2021 on air. — Reto Lipp (@retolipp) August 20, 2020

Sparpaket von 16 Millionen

Bereits im vergangenen Jahr wurde klar, dass das SRF Abstriche machen muss. Für das Jahr 2020 ist ein Sparpaket im Umfang von 16 Millionen Franken geplant. Dies war allerdings noch vor der Corona-Krise, welche die Werbeeinnahmen zusätzlich einbrechen liess.

Neben gestrichenen Sendungen will das SRF auch personell sparen. So werden Mitarbeitende, die pensioniert werden, nicht mehr ersetzt und Neueinstellungen nach Kündigungen werden um drei Monate hinausgezögert. Zudem will das SRF bei den Spesen kürzen. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Die SRF-«Tagesschau»-Moderatoren seit den 60er Jahren: Pascal Weber schildert Livesendung im Tränengas Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter