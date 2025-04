Das ist die am schlechtesten bewertete Migros-Filiale – und hier steht die beliebteste

Im ganzen Land stehen Hunderte Migros-Filialen. Sie gehören zum gleichen Konzern, verkaufen alle fast die gleichen Produkte, und doch werden sie unterschiedlich bewertet. CH Media hat sich zum 100-Jahr-Jubiläum der Migros die Bewertungen aller Filialen angeschaut.

Ruben Schönenberger / ch media

Mehr «Schweiz»

Wer über den Zürcher Hauptbahnhof reist und seine Einkäufe gleich dort erledigen möchte, hat ohne Daily drei Migros-Filialen zur Auswahl. Geht es nach den Google-Bewertungen (siehe Infobox ganz unten), sollten Pendlerinnen und Pendler die Filiale Shopvillemärt meiden: Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 3,1 ist sie die am schlechtesten bewertete Migros-Filiale der ganzen Schweiz.

Gut gelegen und trotzdem unbefriedigend: Die Migros Shopvillemärt im Zürcher HB schneidet schlecht ab. Bild: Keystone

Bemängelt wird in den Kommentaren das Personal sowie die Qualität einzelner Produkte (oder das Fehlen solcher). Oder deren Positionierung. Offenbar sind zum Beispiel die Eier so schlecht positioniert, dass sie zu Boden fallen: «Ich sehe ständig Eier am Boden», bemängelt ein Kunde.

Die Migros selbst hegt Zweifel an dieser Bewertung. Die Bewertung entspreche «nicht den sonstigen Rückmeldungen», schreibt die Leiterin der Medienstelle, Prisca Huguenin-dit-Lenoir. Zudem sei die tiefe Zahl der Bewertungen, gemessen an der Kundenfrequenz, nicht realistisch. In der Tat sind hier nur 50 Bewertungen vermerkt.

So oder so: Die Filiale scheint eine Ausnahme im Migros-Kosmos zu sein. Die beiden anderen Läden der Migros am Hauptbahnhof kommen auf eine Bewertung von 4,2. Und im gesamten Filialnetz sieht es für den Detailhändler ebenfalls sehr gut aus:

Weniger als 3,5 Sterne

Alleine auf weiter Flur: Nur die Migros Shopvillemärt in Zürich wird auf Google mit weniger als 3.5 Sternen bewertet. 3.1 Sterne holt die Filiale im HB.

Zwischen 3,5 und 4 Sternen

Auch zwischen 3.5 und 4 Sternen sind nur 14 Migros-Filialen zu finden. Elf davon stehen in der Westschweiz, alleine vier in Lausanne.

Zwischen 4 und 4,5 Sternen

Mehr als 90 Prozent aller Migros-Filialen werden im Schnitt zwischen 4 und 4.5 bewertet. 580 von 624 Filialen schneiden so ab.

Mehr als 4,5 Sterne

Insgesamt 29 Migros-Filialen wurden mit 4.5 oder mehr bewertet. Am besten schneiden fünf Standorte mit 4.6 ab. Sie liegen alle in den Regionen Ostschweiz und Zürich.

Am besten bewertet

Die beliebteste Migros-Filiale steht in Au im St.Galler Rheintal. Sie wird im Schnitt mit 4,6 Sternen bewertet. Zwar schaffen diesen Wert auch noch vier andere Filialen – je eine in Reichenburg SZ und Oberglatt ZH, gleich zwei in Wetzikon ZH -, aber der Migros-Standort in Au erreicht diesen Schnitt mit 249 Bewertungen, mehr als die anderen aus der Spitzengruppe.

Gratis-Parkplätze direkt vor der Tür: Gemäss Bewertungen einer der Pluspunkte der Migros in Au. Bild: Kurt Latzer

Gelobt werden in den Kommentaren die Gratis-Parkplätze, das Personal und die Übersichtlichkeit der eher kleinen Filiale. «Hervorragend geführte Migros-Filiale mit übersichtlicher Ladenfläche, nicht zu gross, nicht zu klein», fasst ein Bewerter zusammen.

Bei der Migros-Medienstelle sieht man das ähnlich: «Die Filiale ist mit 560 Quadratmetern klein, bietet aber trotzdem alles für den täglichen Bedarf. So ist der Einkauf schnell erledigt», sagt Huguenin-dit-Lenoir. Zudem sei die Filiale auch für Berufspendler attraktiv, weil sie bereits um 7 Uhr öffne.

Am meisten frequentiert

Satte 4661 Mal wurde die Filiale im waadtländischen Crissier bereits bewertet. Wie viel das ist, macht Platz 2 in dieser Rangliste deutlich: Die Migros Zürich-City kommt auf nur 2509 Bewertungen.

Mit den bald einmal 5000 Bewertungen schafft die Migros in Crissier eine solide Bewertung von 4,3. Gelobt werden die grosse Auswahl und die Lage in einem Einkaufszentrum mit weiteren Geschäften. Gemäss der Migros-Medienstelle punktet die Filiale zudem durch ihre Erreichbarkeit.

So hat sich das Filialnetz der Migros entwickelt

Insgesamt weist die Migros derzeit 762 Filialen aus. Hier rechnet sie allerdings nicht nur M-, MM- und MMM-Supermärkte hinzu, sondern auch weitere Vertriebsstandorte wie zum Beispiel Migros-Partner.

Der orange Riese, der dieses Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiert, hat in der Zwischenkriegszeit und dann nach dem Zweiten Weltkrieg erste grosse Entwicklungssprünge gemacht. Doch das Wachstum ging auch danach beinahe Jahr für Jahr weiter. Und das soll so bleiben: Bis 2030 will die Migros 140 neue Filialen eröffnen.

So gut ist deine Migros