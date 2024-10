Berufungsprozess im Bulgaria-Fall gegen die UBS wird nicht sistiert

Strengere Vorschriften für Vapes & Co.: Diese Änderungen treten ab heute neu in Kraft

Strengere Verkaufs- Werbe- und Meldevorschriften für Tabakprodukte und elektronische Zigaretten oder ein Steingartenverbot im Kanton Solothurn sowie ein neuer Verhaltenskodex für die Bundesverwaltung. Diese neuen Bestimmungen treten in der Schweiz am 1. Oktober in Kraft.

Ab dem 1. Oktober gelten in der Schweiz strengere Verkaufs-, Werbe- und Meldevorschriften für Tabakprodukte und elektronische Zigaretten. Dazu gehört unter anderem ein schweizweit einheitliches Abgabeverbot an Jugendliche unter 18 Jahren sowie strengere Werbeeinschränkungen, zum Beispiel auf Plakaten, im öffentlichen Verkehr, in Kinos, in öffentlich zugänglichen Gebäuden wie Bahnhöfen und Flughäfen und auf Sportplätzen.