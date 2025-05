Ölpreise brechen nach Opec+-Ankündigung um über 3 Prozent ein

Die Opec, angeführt von Saudi-Arabien, und ihre Partner unter der Führung Russlands hatten 2016 das Bündnis Opec+ geschlossen, um mehr Einfluss auf den Markt auszuüben. Bis vor Kurzem setzten die 22 Länder – viele stark vom Öl abhängig – auf eine Angebotsverknappung, um die Preise zu stützen, und hielten Millionen Barrel in Reserve. (dab/sda/awp/afp)

Am Samstag hatten acht Opec+-Mitgliedstaaten angekündigt, im Juni täglich 411'000 Barrel zu fördern – genauso viele wie im Mai, obwohl der ursprüngliche Plan lediglich 137'000 zusätzliche Barrel vorsah. Die Entscheidung fällt in eine Phase stark sinkender Preise, die durch Rezessionsängste belastet sind – ausgelöst durch den Handelskrieg, den US-Präsident Donald Trump initiiert hat.

Am frühen Montagmorgen wurde Öl deutlich günstiger: Ein Fass US-Öl kostete rund 56 Dollar – fast 4 Prozent weniger als zuvor. Auch der Preis für Nordseeöl sank um etwa 3,5 Prozent auf gut 59 Dollar pro Fass.

Die Ölpreise sind am Montag erneut um mehr als 3 Prozent gefallen, nachdem die Opec+ eine beschleunigte Produktionsausweitung für Juni angekündigt hat – zu einem Zeitpunkt, an dem die Preise bereits niedrig waren.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Apple wartet laut Minister auf Roboter-Arme – um in den USA zu produzieren

Apple wartet laut US-Handelsminister Lutnick nur auf präzise Roboter-Arme, um iPhones in den USA zu fertigen. Konzernchef Cook habe ihm das kürzlich gesagt, so Lutnick in einem CNBC-Interview.