UBS beantragt die Suspendierung des Bulgaria-Berufungsprozesses

In dem Verfahren gehe es um Vorgänge, die vor 17 Jahren in einer anderen Bank stattgefunden hätten, die von anderen Organen geleitet worden sei, sagte der Verteidiger. Die UBS habe keinen Einfluss auf diese Machenschaften gehabt. Daher müsse das Verfahren ausgesetzt werden, bis das Bundesgericht über den Antrag der UBS auf Einstellung des Verfahrens entschieden habe. (sda)

Oswald Grübel, 2009-2011: Als Retter in der Not holte die UBS 2009 Oswald Grübel aus der Pensionierung zurück. Der CEO sanierte die Bank, trat nach dem Skandal um Händler Adoboli zurück.

Oswald Grübel, 2009-2011: Als Retter in der Not holte die UBS 2009 Oswald Grübel aus der Pensionierung zurück. Der CEO sanierte die Bank, trat nach dem Skandal um Händler Adoboli zurück.

Warum Macht und Geld ungleich verteilt sind – und was das für dich heisst

Bis zu 13 Milliarden Franken weniger Boni erhalten Frauen in der Schweiz jedes Jahr weniger als Männer – und das liegt nicht nur an den Löhnen, sondern auch an Macht und Einfluss. Warum diese Ungleichheit besteht, Diversität uns alle etwas angeht und was du dafür tun kannst.

Der IPO-Raum im SIX-Hauptquartier ist fast bis auf den letzten Platz besetzt. Zusammengekommen ist ein buntes Publikum mit Menschen aus der Wirtschaft, verschiedenen Organisationen, Finanzinstituten, Universitäten. Wer es nicht in den Raum geschafft hat, schaut online zu. Präsentiert wird der Advance Gender Intelligence Report 2024, eine bereits zum achten Mal erscheinende Studie, herausgegeben vom führenden Wirtschaftsverband für Gleichstellung in der Schweiz, Advance in Zusammenarbeit mit dem CCDI (Kompetenzzentrum für Diversity & Inklusion) der Universität St.Gallen (HSG).