Dieses Werbegeschenk ist mehr wert als 600 CS-Aktien

Die Schweizerische Kreditanstalt verteilte vor 46 Jahren gratis Mützen. Nun hat sie mehr Wert als eine CS-Aktie und trägt einen Kultstatus.

Wir gehen zurück ins Jahr 1977. Die Schweizerische Kreditanstalt (SKA) – die heutige Credit Suisse, also die baldige UBS – will das Image der Bank korrigieren: weg von der Nobelbank, hin zum Volk.

Um dies zu erreichten, kreieren sie eine blau-rot-weisse Mütze. Gegen 800'000 Exemplare verschenkte die Bank – per Losverfahren. Und auch wenn diese Aktion heute WOHL keinen SO GROSSEN Erfolg hätte – damals schlug sie ein: Kurz nach der Lancierung war die Mütze vergriffen. Noch bis ins Jahr 1990 konnte man auf keiner Skipiste der Schweiz Skifahren, ohne der Kappe zu begegnen.

Die Geschichte hinter der Kappe

Eine Frage bleibt jedoch offen: Wer hatte eigentlich die Idee zur Mütze?

So behauptete etwa Alt-Bundesrat Adolf Oggi, dass es seine Idee gewesen sei. Als damaliger Direktor des Schweizerischen Skiverbandes (SSV) habe der Netzwerker aus Kandersteg der SKB eine Zusammenarbeit vorgeschlagen. Laut Oggi hätten die es dann aber ohne ihn durchgezogen.

Es gibt jedoch noch eine andere These. Die Kulisse hierzu bietet einer der grössten Skandale in der Schweizer Bankengeschichte: Mehrere Jahre lang haben die Chefs der SKB-Filiale in Chiasso 2.2 Milliarden Franken an Schwarzgeld aus Italien in die Schweiz transferiert und bei der Briefkastenfirma in Liechtenstein platziert. Sie spekulierten damit und verloren rund eine Milliarde Franken. Der Schwindel flog 1977 auf. Der Ruf der Bank war kaputt, das Vertrauen verloren. Viele Privatkunden zogen ihr Geld ab. Die Mütze ist in dieser Version eine Art Wiedergutmachung der Marketingabteilung.

Aber vielleicht war doch alles ganz anders. Ein Blick in das Buch «von der Schweizerischen Kreditanstalt zur Credit Suisse Group – eine Bankgeschichte», widerlegt laut der «NZZ» beide Thesen. Die Idee für die Kappe soll auf das Jahr 1976 zurückzuführen sein und von einem Mitarbeiter in der Westschweiz stammen.

Wie auch immer. Irgendjemand hatte die Idee und irgendein Manager in der Werbeabteilung fand sie super. Die Idee war erfolgreich. Die Grossbank konnte das Image wieder aufbauen und die Bank in breiteren Bevölkerungsschichten verankern.

Eine bessere Investition als eine CS-Aktien

Heute hat die Mütze Kultstatus. Auf Auktionsplattformen wie Ricardo, Ebay oder Tutti kann man für rund 100 Franken ein Modell ergattern. Gewisse Angebote gehen bis zu 200 Franken. Damit aber noch nicht genug. Wenn du keine Lust hast zu bieten und abzuwarten, kannst du einmalig 500 Franken bezahlen und die Mütze gehört sofort dir. Aber Achtung: Es gibt inzwischen Neuauflagen. Also billige Kopien der Kappe.

Man könnte also sagen: 625 CS-Aktien haben denselben Wert wie eine SKA-Mütze. Und die gab es einst gratis.

Dabei standen die Dinge früher besser. Zumindest für die Aktie der Kreditanstalt gilt das: Eine Inhaberaktie kosteten damals, – als die Kappe unters Volk kam – etwa 400 Franken, eine Namensaktie sogar rund 2000 Franken. Zuletzt waren es noch 80 Rappen.

Die Credit Suisse ist Geschichte. Und Alfred Escher wäre vermutlich enttäuscht. Aber die Erinnerung an die CS wird bleiben. Wie auch die SKA-Mütze. Vielleicht wäre die Rettung der Credit Suisse eine SKA-Mütze 2.0 gewesen? Das werden wir wohl erst erfahren, wenn Hipsters in den coolen Bars mit der Mütze herumlaufen, die sie für mehrere Hundert Franken «secondhand» gekauft haben.