Wie falsche Whatsapp-Nachrichten zu Hamsterkäufen animieren



Bild: EPA

«Geh jetzt noch einkaufen!» – wie falsche Whatsapp-Nachrichten zu Hamsterkäufen animieren

In den sozialen Medien zirkulieren Falschinformationen über einen landesweiten Notstand und leeren Supermarktregalen. Der Bundesratssprecher warnt vor solchen Fake News.

Sie heissen Moni oder Dani, und sie müssen gewarnt werden. Derzeit machen verschiedene Sprachnachrichten auf Whatsapp die Runde, welche vermeintlich aus einem privaten Gespräch heraus weitergeleitet wurden.

Das klingt dann so:

Die Botschaft ist immer die gleiche: Heute soll der Notstand ausgerufen werden in der Schweiz, das wüssten die Sprachnachrichtenersteller aus guter Quelle. Deswegen solle man seine Einkäufe möglichst vorher noch erledigen.

Auch Dani soll noch schnell einkaufen gehen:

Bei diesen Sprachnachrichten handelt es sich jedoch um Fake News. Der Bundesrat hat zwar gestern eine Reihe neuer Massnahmen bestummen, der Notstand wurde jedoch nicht ausgerufen. Die Supermärkte bleiben weiterhin offen, auch Restaurants und Bars dürfen mit Einschränkungen ihren Betrieb weiterführen.

Trotzdem kam es gestern und heute zu Hamsterkäufen in vielen Läden. Dabei wurden nicht nur lang haltbare Lebensmittel wie Pasta, Reis und Konserven in grosser Menge gekauft, auch in der Gemüse- und Früchteabteilung stand man oft vor leeren Regalen.

bild: watson

Bundesratssprecher warnt

Der Bundesratssprecher André Simonazzi warnt via Twitter vor solchen Falschinformationen. Es werde kein Notstand ausgerufen. Die Meldung animiere zu Hamsterkäufen und sei unverantwortlich.

#CoronaInfoCH ACHTUNG FAKE NEWS In den sozialen Medien zirkuliert u.a. via WhatsApp eine Falschinformation. Morgen wird KEIN NOTSTAND erklärt. Die Meldung animiert zu Hamsterkäufen. Das ist unverantwortlich und soll vermieden werden. Offizielle Infos: https://t.co/QGWkQiv9o4— André Simonazzi (@BR_Sprecher) March 13, 2020

Coop und Migros versichern derweil, dass es auch in Zeiten einer Pandemie für alle genug haben wird. Gegenüber «20 Minuten» sagte der Migros-Mediensprecher Marcel Schlatter:

«Wir sind entsprechend vorbereitet, damit die Migros ihrem Versorgungsauftrag während einer möglichen Pandemie gerecht wird. Die Migros-Gruppe hat einen Krisenstab gebildet, der auch an Lösungen für zu erwartende Probleme in der weltweiten Logistik arbeitet.»

Von Hamsterkäufen leergeräumte Regale, wie wir sie in den letzten paar Tagen immer wieder antreffen, bedeuten nicht, dass Nahrungsmittel knapp werden, sondern lediglich, dass die Nachfrage den vorhandenen Filialbestand übersteigt. Für den Fall von schweren Mängeln unterhält der Bund Pflichtlager an Lebensmitteln.

Bund empfiehlt Notvorrat

Unabhängig des Corona-Virus empfiehlt das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL), dass jeder einen Notvorrat bei sich Zuhause hat. So soll jeder Haushalt neun Liter Wasser auf Vorrat haben. Eminent wichtig ist dies in Zeiten des Coronavirus zwar nicht, das Virus bedroht die Trinkwasserversorgung nämlich nicht.

Weiter sollten Haushalte Lebensmittel für eine Woche auf Vorrat haben. Dabei sind jedoch eher lang haltbare Speisen wie Reis und Teigwaren gemeint. Auch Verbrauchsgüter wie Hygieneartikel oder Taschenlampen und Streichhölzer sollten in keinem Haushalt fehlen.

Die Läden stürmen muss deswegen niemand. Auch bei einem ausgerufenem Notstand würden Lebensmittelläden offen bleiben. Laut dem BWL sei die Versorgung der Schweiz mit Nahrungsmittel zudem sichergestellt. Auch für Dani und Moni.

(Mit Material der DPA)

