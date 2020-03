Schweiz

Wirtschaft

«Alles andere ist illegal» – die 7 wichtigsten Zitate des Bundesrates



bild: screenshot/admin.ch

Die 7 wichtigsten Zitate des Bundesrates aus der Medienkonferenz

Schulen werden geschlossen, Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen verboten: Der Bundesrat beschloss heute drastische Massnahmen, um den Coronavirus einzudämmen. Die 7 wichtigsten Zitate aus der Medienkonferenz.

Kinderbetreuung

Bild: KEYSTONE

«Bitte schicken sie ihre Kindern nicht zu den Grosseltern, das ist sehr wichtig.»

Auslandsreisen

Bild: KEYSTONE

«Wir raten von jeder Auslandreise ab, wenn diese nicht unbedingt nötig ist.»

Ausgang

«Die Partyszene muss verstehen, dass sie nun etwas anderes tun muss, als Party zu machen.»

Lage an den Grenzen

«Allen Personen aus Risikoregionen wird die Einreise in die Schweiz verweigert. Diese Massnahme ist gezielt und verhältnismässig.»

Anmerkung der Redaktion: Es gibt weiterhin folgende Ausnahmen: Schweizer Bürgerinnen und Bürger, Personen mit einem Aufenthaltstitel in der Schweiz sowie Personen, die aus beruflichen Gründen in die Schweiz reisen müssen, dürfen weiterhin in die Schweiz einreisen.

Das war die PK des Bundesrates: Video: watson

Verhalten von Restaurants, Clubs und Bars

Restaurant, Clubs und Bars dürfen nicht mehr als 50 Personen beherbergen. Gemäss Gesundheitsminister Alain Berset sind diese Massnahmen ab sofort bindend, alles andere Verhalten sei illegal.

«Das ist eine Verordnung, das heisst sie ist verpflichtend. Ich gehe davon aus, dass sie umgesetzt wird, alles andere ist illegal. Die Kantone sind da, um dies umzusetzen.»

Historische Massnahmen

Bild: KEYSTONE

«Ich weiss nicht, ob es solche Massnahmen schon einmal gab – und wenn, dann nur unter sehr anderen Umständen.»

Eskalations-Stufen

Derzeit gilt in der Schweiz noch immer Stufe zwei, heisst «besondere Lage». Dazu sagte Berset Folgendes:

«Wir möchten eine ausserordentliche Lage so lange wie möglich herauszögern.»

Abonniere unseren Newsletter