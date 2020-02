Schweiz

Food

Coronavirus: Diesen Notvorrat empfiehlt der Bund



Bild: EPA

Diese Dinge brauchst du für deinen Notvorrat – sagt der Bund

In Norditalien führt das Coronavirus bereits zu Hamsterkäufen. Droht das auch in der Schweiz? Und vor allem – was müssten wir uns dann anschaffen? Eine Übersicht über die wichtigsten Dinge.

«Kluger Rat – Notvorrat»: Der Slogan ist bereits über 50 Jahre alt. Und wird wegen der Coronavirus-Krise unerwartet aktuell. In Norditalien sind mancherorts die Supermärkte leergekauft. Nach dem ersten bestätigten Fall in der Schweiz fragen sich auch hierzulande immer mehr Leute, ob man sich einen Notvorrat zulegen müsste.

Deshalb hier eine kleine Übersicht: Folgende Dinge werden dir laut einer Broschüre des Bundesamts für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL) empfohlen:



Getränke

bild: shutterstock

9 Liter Wasser pro Person (1 Sixpack)

Lebensmittel für 1 Woche

bild: shutterstock

Reis, Teigwaren, Öl, Fertiggerichte

Salz, Zucker, Kaffee, Tee, Dörrfrüchte, Müesli, Zwieback

Schoggi, UHT-Milch, Käse, Trockenfleisch, Konserven

Verbrauchsgüter

Batteriebetriebenes Radio

Taschenlampe

Kerzen

Feuerzeug/Zundhölzer

Gaskocher

Hygieneartikel

Medikamente

Bargeld

Futter für Haustiere

Bonus: Was du ausserdem noch brauchen könntest 🍺

bild: shutterstock

Der krisenerprobte watson-Redaktor empfiehlt für die wirklich harten Momente:

2 Tenpack Lagerbier

1 Tenpack alkoholfreies Bier

1Flasche Singlemalt-Whisky

1 Flasche Ingwerer-Liqueur

1 Stange Zigaretten

1 Fläschen pflanzliche Beruhigungstropfen

Tiefkühlpizza (diverse Ausführungen)

Speck und Eier

(amü)

