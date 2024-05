Unzufriedene Gäste im Restaurant: Sie hinterlassen oft 1-Sterne-Bewertungen. Bild: Shutterstock

In dieser Schweizer Stadt gibt es die miesesten Restaurants – sagen die Online-Bewertungen



Eine Gastrostudie mit über 2000 ausgewerteten Online-Bewertungen für Schweizer Restaurants zeigt: Rezensionen polarisieren. Besonders eine Stadt schneidet schlecht ab.

Die gute Nachricht vorweg: Schweizer Restaurants haben mehrheitlich Top-Bewertungen. In über 60 Prozent der Fälle erhalten Restaurants 5 Sterne, wie eine Analyse von Respondelligent von 2000 Online-Bewertungen zeigt.

Die beliebtesten Restaurants gibt es laut der Auswertung in Winterthur – knapp vor St. Gallen, dem Vorjahressieger. «Das liegt aber nicht nur an den zufriedenen Gästen in Winterthur, sondern auch daran, dass die Bewertungen in St. Gallen so stark zurückgegangen sind, wie in keiner anderen Stadt», schreiben die Verfasser.

Während in St. Gallen die Bewertungen abgenommen haben, sind sie im Schweizer Schnitt gestiegen: Landesweit wurden 2023 mehr als ein Drittel mehr Online-Rezensionen erfasst als im Vorjahr. Das liegt auch an den Touristen: Fast 33 Prozent der Bewertungen wurden auf Englisch geschrieben.

Apropos Touristen: Einen starken Anstieg gab es bei Bewertungen auf Arabisch. In Genf wurden etwa gleich viele Bewertungen auf Arabisch abgegeben wie auf Deutsch. Diese lobten übrigens überwiegend die Sauberkeit in Restaurants. Und nun zu den schlechten Nachrichten.

Die schlechtesten Restaurants der Schweiz

Öfters führt Kritk im Service zu einer 1-Sterne-Bewertung. So wurde der Service in Schweizer Gaststätten letztes Jahr in über 40 Prozent aller Kritiken erwähnt, das Essen selbst lediglich in 30 Prozent aller negativen Bewertungen.

Ein Aufreger waren auch die Preisanpassungen in der Gastronomie: «Gäste beschwerten sich in 17 Prozent aller Kritiken darüber, dass die Preise im Verhältnis zur gebotenen Service- und Essensqualität zu hoch seien», heisst es in der Auswertung. Einheimische seien in diesem Punkt zudem kritischer als Touristen.

Besonders hart ins Gericht gehen die Gäste mit Restaurants in der Westschweiz: Am schweizweit schlechtesten bewertet wurden Restaurants in Lausanne. Etwas besser als in der Romandie, aber noch immer schlechter als in der Deutschschweiz, wurden Gastrostätten im Tessin bewertet. Doch es zeigt sich: Tessiner haben im Vergleich zum Vorjahr etwas positivere Gästefeedbacks erhalten.

(kma)