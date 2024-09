Die Schweizer Wirtschaft erholt sich langsamer als erhofft

Die 13. AHV-Rente, die kürzlich an der Urne beschlossen wurde, könnte laut der KOF dem Konsum gegen Ende des Prognosezeitraums zusätzlich einen kleinen Schub geben. Ein solides Beschäftigungswachstum sorge ausserdem dafür, dass die Arbeitslosenquoten mit 2,7 und 2,8 Prozent in den Jahren 2025 und 2026 moderat blieben.

Lichtblicke seien die solide Arbeitsmarktentwicklung und die nachlassende Inflation. In der Folge stütze der private Konsum die Konjunktur weiterhin, so die KOF.

Ein weiteres Sorgenkind sind die Ausrüstungsinvestitionen. Diese würden erst zum Jahreswechsel «ein wenig mehr Dynamik» entfalten, meint die KOF. Schweizer Unternehmen halten sich also mit Investitionen in neue Maschinen und Geräte zurück.

Der Euroraum fasse nur schwer Tritt, heisst es im Communiqué. Insbesondere in Deutschland zeichne sich keine deutliche wirtschaftliche Erholung ab. Bei der letzten Prognose im Juni hatte die KOF noch auf eine rasche Besserung insbesondere in Deutschland, Frankreich und Italien gehofft. Zudem werde nun auch in den USA die Dynamik in nächster Zeit abnehmen, so die Mitteilung.

Die wirtschaftliche Erholung in der Schweiz verläuft laut den Konjunkturforschern der ETH Zürich (KOF) harziger als erhofft. Der Hauptgrund sei die Schwäche in Europa, insbesondere jene des wichtigsten Handelspartners Deutschland.

Unzufriedenheit mit Wohnkosten ist global auf Rekordhoch – so sieht es in der Schweiz aus

Eine globale Umfrage zeigt, dass die Wohnkosten in den allermeisten Ländern die Menschen weit mehr plagen als in der Schweiz – und dass man in einem Land gar sorgenfrei lebt.

Die Wohnkosten bereiten den Menschen weltweit grosse Sorgen. Das zeigt eine Umfrage der Beratungsfirma Gallup, an der 38'000 Menschen in 38 Industrieländern teilgenommen haben. Demnach ist die Hälfte der Menschen nicht zufrieden mit dem Angebot an guten, bezahlbaren Wohnungen – so viele wie nie in den letzten knapp zwei Jahrzehnten. Die «Financial Times» titelte dazu: «Besorgnis über Wohnkosten erreicht in reichen Ländern ein Rekordniveau.»