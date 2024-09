Ebenfalls im Januar gab die Druckerei Swissprinters in Zofingen bekannt, ihren Betrieb im September 2024 einzustellen. Das Tochterunternehmen von Ringier (70 Prozent) und NZZ (30 Prozent) begründet den Schritt mit einer rückläufigen Nachfrage nach Druckprodukten, dem Verlust wichtiger Aufträge sowie anhaltend hohen Papier- und Energie­preisen. 96 Mitarbeitende verlieren in diesen Tagen ihre Stelle.

Die Sparrunde begründet das Unternehmen mit starken Umsatzeinbrüchen in den Kernmärkten Entertainment und Publishing. Vor den Kündigungen beschäftigte CH Media in der Deutschschweiz 2000 Mitarbeitende.

Bereits im September des vergangenen Jahres entliess Tamedia 20 Mitarbeitende in der Deutschschweiz und 28 in der Westschweiz. So konnte der Konzern sechs Millionen Franken einsparen.

Mitte September reichte Tamedia dann detaillierte Informationen nach. Es kommt zu einer grösseren Reorganisation, dafür fallen im Bereich der Redaktionen nur 55 statt der geplanten 90 Vollzeitstellen weg. 30 in der Deutschschweiz, 25 in der Romandie.

200 der 290 Vollzeitstellen spart Tamedia in den beiden Druckereien in Zürich und Bussigny ein, die es schliesst. 90 Vollzeitstellen (von insgesamt 620) streicht das Unternehmen bei den Redaktionen.

Am 27. August dieses Jahres verkündete Tamedia den grössten Stellenabbau in der Schweizer Mediengeschichte.

Der Stellenabbau bedingt zahlreiche Massnahmen. So werden unter anderem die Ausgaben der «Tagesschau» am Mittag und um 18 Uhr durch moderierte Newsflashs ersetzt. Am Wochenende entfällt die Mittagsausgabe ganz. Die Sendungen «Club» und «Gesichter & Geschichten» müssen neu im Sommer pausieren.

Die bedrückende Nachricht erreichte die Belegschaft von Schweizer Radio und Fernsehen am Montag. Um ab 2025 ein finanzielles Defizit zu vermeiden, wird SRF in den kommenden Monaten 75 Vollzeitstellen abbauen, 10 davon im Kader.

Tabak und Steingärten: Diese Änderungen treten am 1. Oktober in der Schweiz neu in Kraft

Strengere Verkaufs- Werbe- und Meldevorschriften für Tabakprodukte und elektronische Zigaretten oder ein Steingartenverbot im Kanton Solothurn sowie ein neuer Verhaltenskodex für die Bundesverwaltung. Diese neuen Bestimmungen treten in der Schweiz am 1. Oktober in Kraft.

Ab dem 1. Oktober gelten in der Schweiz strengere Verkaufs-, Werbe- und Meldevorschriften für Tabakprodukte und elektronische Zigaretten. Dazu gehört unter anderem ein schweizweit einheitliches Abgabeverbot an Jugendliche unter 18 Jahren sowie strengere Werbeeinschränkungen, zum Beispiel auf Plakaten, im öffentlichen Verkehr, in Kinos, in öffentlich zugänglichen Gebäuden wie Bahnhöfen und Flughäfen und auf Sportplätzen.