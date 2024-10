Neuer Grossauftrag: Stadler Rail liefert Trams in US-Grosstadt Salt Lake City

Es handelt sich für den ersten grossen Stadtbahnauftrag für Stadler in den Vereinigten Staaten. Die Fahrzeuge sollen in der Produktionsstätte in Salt Lake City gebaut werden. Der Anfangs-Auftrag im Wert von 129 Millionen US-Dollar umfasst 20 neue Stadler Citylink-Stadtbahnwagen und wird durch einen Zuschuss der Federal Transit Administration finanziert. (dab)

Stadler Rail hat einen Grossauftrag aus den USA erhalten: Das Ostschweizer Unternehmen von SVP-Politiker Peter Spuhler wird bis zu 80 neue Stadtbahnwagen nach Salt Lake City in den Bundesstaat Utah liefern. Dies liess Stadler Rail am Mittwochabend verlauten.

Eurovision Song Contest zerstört laut EDU «göttliche Ordnung»

Der Parteipräsident der Eidgenössischen Demokratischen Union (EDU) Daniel Frischknecht sieht durch die geplante Austragung des Eurovision Song Contest (ESC) in Basel die «göttliche Ordnung» gefährdet. Dies sagte Frischknecht am Mittwoch in einem Interview der NZZ.