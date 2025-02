An diesen Tagen ist der insolvente Depot ein letztes Mal geöffnet

Deko-Kette Depot meldet in der Schweiz Konkurs an – Läden sollen ab morgen schliessen

Die deutsche Muttergesellschaft von Depot ist schon seit längerer Zeit in schwerer Schieflage. Dort läuft seit Mitte 2024 ein Insolvenz- und Sanierungsverfahren, in dessen Folge schon zahlreiche Filialen geschlossen wurden. (sda)

Die Depot Schweiz AG musste aufgrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten im Januar beim Konkursamt im Kanton Thurgau die Bilanz deponieren. Stand damals beschäftigte Depot nach eigenen Angaben als Ganzes rund 3000 Mitarbeitende in rund 300 Filialen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. In der Schweiz gab es 34 Filialen.

Mehrere Filialen des insolventen Einrichtungsgeschäfts Depot werden an drei Tagen im Februar nochmals geöffnet haben. Beim Räumungsverkauf wird gemäss dem Thurgauer Konkursamt das verbliebene Sortiment angeboten. Definitiv geschlossen bleiben die Filialen in Aarau, Rapperswil, Langenthal und Netstal.

Nach Kauf von Migros: Dertour plant keinen Filialabbau bei Hotelplan

Der deutsche Reiseveranstalter Dertour will nach der Übernahme der Migros-Tochter Hotelplan auch langfristig an den nun drei Reisemarken in der Schweiz festhalten. «Die Marken bleiben erhalten», sagte Dertour-Suisse-Chefin Stephanie Schulze zur Wiesch am Mittwoch im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP.