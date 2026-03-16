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Julius-Bär-CEO Bollinger kriegt 24 Mio. Fr. Lohn

Bei der Privatbank Julius Bär erhält CEO Stefan Bollinger eine Entschädigung zugesprochen von 24 Millionen Franken.

40 Prozent sind die Lohnzahlung für das vergangene Geschäftsjahr 2025, die restlichen 60 Prozent sind eine Entschädigung für entgangene Zahlungen bei seinem früheren Arbeitgeber.

Saftiger Zahltag: Stefan Bollinger ist seit etwas mehr als einem Jahr CEO bei Julius Bär. Bild: juliusbaer

Wie dem am Montag veröffentlichten Geschäftsbericht zu entnehmen ist, hat Bollinger für seine operative Tätigkeit im vergangenen Jahr eine Gesamtzahlung von 8,27 Millionen Franken erhalten, wobei das fixe Grundgehalt 1,49 Millionen ausmacht.

Dazu kommt eine «Ablösesumme» von 14,76 Millionen für entgangene Entschädigungen bei seinem früheren Arbeitgeber Goldman Sachs. Zusammen ergibt das eine zugesprochene Entschädigung von 23,96 Millionen. Bollinger hat sein Amt bei Julius Bär am 9. Januar 2025 angetreten. (sda/awp)