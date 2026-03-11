Wirtschafts-News

Massiver Einbruch: Porsche meldet 91,4 Prozent Gewinnrückgang

Der deutsche Sportwagenbauer Porsche hat im Jahr 2025 fast keinen Gewinn mehr gemacht. Ein Grund dafür ist die Verlängerung des Verbrenner-Motors.

Die Milliardenkosten für die Verbrenner-Verlängerung haben den Gewinn des deutschen Sportwagenbauers Porsche 2025 fast vollständig aufgezehrt. Das Ergebnis nach Steuern brach im Jahresvergleich um 91,4 Prozent auf 310 Millionen Euro ein, wie das Unternehmen mitteilte.

Ein Porsche 918 Spyder. Bild: Broad Arrow Auctions

Grosse Probleme des Konzerns aus Stuttgart sind der Absatzeinbruch in China, gestiegene US-Zölle sowie eine Fehleinschätzung zum Tempo des Umstiegs auf Elektroautos. Viele Käufer von Sportwagen hängen auch weiterhin am Verbrennermotor, weshalb sich Porsche wieder stärker auf die Fertigung der konventionellen Autos konzentriert.

Für 2026 erwartet der Autobauer nach Aussagen auf einer Analystenkonferenz Ende Januar einen weiteren Absatzrückgang, die Rendite soll sich aber auf mehr als 5 Prozent erholen.

