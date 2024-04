Wirtschafts-News

Selecta Schweiz-Chef verlässt Unternehmen

Bei Selecta Schweiz kommt es zum Führungswechsel. Frank Keller, Leiter der Marktregion DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz) des Snackautomaten-Betreibers, hat das Unternehmen verlassen. Die Leitung des Schweizer Markts übernimmt nun Selecta-CEO Christian Schmitz, wie eine Firmensprecherin am Mittwoch auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP sagte.

Keller war seit rund dreieinhalb Jahren bei Selecta tätig, wie er in einer Linkedin-Mitteilung schrieb. Selecta Schweiz sei heute eine andere als damals, als er sie übernommen habe, erklärte er zum Abschied.

Die Selecta-Gruppe mit Sitz in Cham ZG ist in 16 Ländern tätig. 2023 erzielte die Gruppe einen Umsatz von 1,2 Milliarden Franken und wies einen operativen Gewinn (EBITDA) von 207 Millionen Franken aus. Das Unternehmen befindet sich seit 2015 in Besitz des US-Finanzinvestors KKR. (hkl/sda/awp)