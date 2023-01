Manche Wohnbaugenossenschaften publizieren Wohnungsangebote auf der Website und informieren dort über geplante Neubauprojekte, teilt der Dachverband mit. Er empfiehlt, zuerst bei den Genossenschaften anzurufen, wie ihr Bewerbungsverfahren ablaufe. «Um in eine Genossenschaft aufgenommen zu werden, ist es ratsam, Interesse am genossenschaftlichen Leben mitzuteilen.»

Vielerorts könne man zudem in Raten zahlen oder man erlaube für die Kapitaldeckung einen Pensionskassen-Vorbezug. Bei manchen Wohnbaugenossenschaften kann man sich auf eine Warteliste eintragen lassen. Die Listen sind aber in der Regel sehr lange und viele führen gar keine mehr.

Beliebt, jedoch seltener vorhanden, sind in Zürich Genossenschaftswohnungen. Diese sind im Schnitt 15 bis 20 Prozent günstiger als normale Mietwohnungen, in Städten wie Zürich sogar 40 bis 50 Prozent. Die Mehrheit der Genossenschaften sind sogenannte Mitgliedergenossenschaften, bei denen mal ein Anteil kauft, ein Kapital einbringt, um Mitglied zu werden.

In Zürich hat es viele Interessierte am Besichtigungstermin – wie hier im Quartier Unterstrass im Juni 2016.

In Zürich hat es viele Interessierte am Besichtigungstermin – wie hier im Quartier Unterstrass im Juni 2016. Bild: KEYSTONE

Wenn man zu einer Wohnungsbesichtigung eingeladen wurde, empfiehlt sich eine gewisse Vorbereitung. Ein selbstsicheres, gepflegtes und höfliches Auftreten komme immer gut an. Am besten bleibe man authentisch und verstelle sich nicht, rät Steiner, der selbst schon unzählige Besichtigungen durchgeführt hat.

Günstigere Preise habe es vor allem in den Quartieren Leimbach, Schwamendingen, Affoltern und Seebach. Laut der Stadt Zürich sind bezahlbare Wohnungen zudem in den Quartieren Hard und Friesenberg zu finden.

Wer Anfang Juni ein neues Zuhause in der Stadt suchte, dem standen nur 161 Wohnungen zur Auswahl, wie aus der letzten Leerwohnungszählung herausgeht. Verglichen mit 2021 sei es gar weniger als die Hälfte. «Besonders stark war der Rückgang der Leerstände bei kleineren Wohnungen», schreibt die Stadt. Betroffen sind also vor allem Personen mit einem kleineren Budget für die monatliche Miete.

Wie schwierig es ist, in Zürich eine Wohnung zu finden, zeigt auch die Statistik. Laut der Stadtverwaltung ist die Wohnbevölkerung im Jahr 2022 um fast 6000 Personen gewachsen. Zwischen 2021 und 2022 wurden jedoch nur 800 neue Wohnungen gebaut, während es in den Vorjahren rund 2000 waren. (Apropos 2000: Seit diesem Datum sind die Wohnungsmieten bis heute um ungefähr 40 Prozent angestiegen, wie die Stadt ausweist.)

Tesla und das Betriebsrisiko namens Elon Musk

Tesla hat gute Zahlen vorgelegt, doch die Aktie bleibt riskant. Die grössten Erfolgsrisiken sind eine drohende Rabattschlacht – und die Launen des Chefs.

Die Menschen, die hauptberuflich die Entwicklung des Automobilherstellers Tesla beurteilen, haben keinen leichten Job. Akribisch halten die Analystinnen und Marktbeobachter nach, wie viele Elektroautos das texanische Unternehmen Quartal um Quartal verkauft. Sie zerbrechen sich die Köpfe darüber, wie eine neue Grossfabrik in Indonesien die Produktionskapazitäten beeinflussen könnte. Sie rätseln, für welche Fahrerinnen und Fahrer ein elektrisch angetriebener Pick-up-Truck ein sinnvolles Gefährt sein könnte. Irgendwann kommen sie dann zu einem zahlenbasierten Urteil, ob das Unternehmen an der Börse fair bewertet ist. Und am Ende wischt Elon Musk all diese Überlegungen mit ein paar grossspurigen Versprechen vom Tisch. Zumindest war das in der Vergangenheit so.