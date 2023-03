Wirtschafts-News

Novartis-Sparte Sandoz plant Bau von Produktionsanlage in Slowenien

Bild: keystone

Sandoz will in Slowenien eine neue Produktionsanlage für Biologika bauen. Eine entsprechende Absichtserklärung habe die noch zum Pharmakonzern Novartis gehörende Sparte unterschrieben, teilte sie am Donnerstag mit.

Die Investition von Sandoz werde sich voraussichtlich auf mindestens 400 Millionen US-Dollar belaufen. Sie unterstütze das Bestreben des Unternehmens, das künftige Wachstum seines globalen Biosimilars-Portfolios voranzutreiben. Es handelt sich dabei um eine der bisher grössten internationalen Investitionen des Privatsektors in Slowenien.

Die Arbeiten an der neuen Anlage sollen den Angaben zufolge noch in diesem Jahr beginnen. Der Vollbetrieb ist vorläufig für Ende 2026 geplant. (sda/awp/oee)