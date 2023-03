Wirtschafts-News

St. Galler Spitäler schreiben 52,6 Millionen Franken Verlust

Bild: KEYSTONE

Die St. Galler Spitäler haben im vergangenen Jahr gesamthaft einen Verlust von 52.6 Millionen Franken geschrieben. Eingerechnet ist eine Wertberichtigung von gut 8 Millionen Franken für das Spitalgebäude in Walenstadt, das neu vom Kantonsspital Graubünden betrieben wird.

Die vier St. Galler Spitalverbunde veröffentlichten am Mittwoch ihre Jahresergebnisse. Die Abschlüsse bewegten sich insgesamt im Rahmen der mittelfristig prognostizierten Zahlen, hiess es an einer Medienkonferenz in St. Gallen. Für das laufende Jahr rechnen die St. Galler Spitäler mit einem Verlust von 45.9 Millionen Franken. (sda/oee)