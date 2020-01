Forschen in Arktis: Wenn dich nur 80 Zentimeter vom 4000 Meter tiefen Ozean trennen

Ivo Beck

Ivo Beck lebt in Zürich und ist Doktorand am Paul-Scherrer-Institut und an der EPFL. Für seine Doktorarbeit in Atmosphärenchemie nimmt er an der MOSAiC Expedition in der Arktis teil, wo er während zwei Monaten Aerosole, kleine Schwebepartikel in der Atmosphäre, untersucht.