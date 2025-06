Du bist ein wahrer Reise-Profi? Dann sag uns, welches Land wir suchen! Bild: www.imago-images.de

Einst war Reisen ein Vergnügen, das weitgehend der Oberschicht vorbehalten war. Heute ächzen Orte wie Barcelona oder Amsterdam unter den Auswirkungen eines ausser Rand und Band geratenen Massentourismus. Praktisch jeder von uns reist, mal in die Nähe, mal in die Ferne. Das hat – neben allen ökologischen und sonstigen Kollateralschäden – auch sein Gutes: Reisen bildet nämlich, zumindest dann, wenn man nicht alkoholisiert nach Mallorca fliegt, um dort am Ballermann weiterzubechern und schliesslich benebelt wieder heimzukommen.

Reisen bildet bereits, wenn man sich vor Aufbruch in den Urlaub über die Feriendestination informiert. Minimale Kenntnisse sind da ein Muss, sonst ergeht es einem wie jener bedauernswerten deutschen Touristin, die vor einigen Jahren einen Flug nach Porto in Portugal buchen wollte, aber ein Ticket nach Bordeaux in Frankreich erhielt. Die Tücken des sächsischen Dialekts («Bordo» statt «Porto») ...

Den Reiseprofis unter euch kann so etwas natürlich nicht passieren. Und sie werden auch mit diesem kleinen Quiz hier keine Probleme haben. Oder?

11 Fragen In welches Land reisen wir?