Universität Zürich schafft ersten Lehrstuhl für Gendermedizin

Gender wird an der Uni Zürich untersucht. Bild: Shutterstock

Die Universität Zürich schafft einen neuen Lehrstuhl für Gendermedizin. Es ist die erste Gendermedizin-Professur schweizweit. Damit sollen Frauen in der Medizinforschung in den Fokus gerückt werden.

«Dass es Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt, weiss man seit dreissig Jahren. Dennoch werden Frauen immer noch nicht angemessen behandelt», wurde Catherine Gebhard in einer Mitteilung der Universität Zürich (UZH) vom Montag zitiert. Sie ist Professorin am Inselspital Bern, und forscht bereits seit einigen Jahren zu Gendermedizin.

Trotz dieses Wissens werde der Grossteil der Forschung jedoch auch heute noch auf Männer ausgerichtet. Das zeige sich auch an den tierexperimentellen Studien, die hauptsächlich an männlichen Tieren durchgeführt würden. Die Folge: Frauen werden unterversorgt. So sei etwa das Risiko, eine Fehldiagnose bei einem Herzinfarkt zu erhalten, für eine junge Frau sieben Mal höher als bei einem Mann im gleichen Alter.

Vier aussichtsreiche Kandidatinnen haben laut Mitteilung der Universität Zürich an einem öffentlichen Symposium ihre Forschung bereits vorgestellt. Spätestens ab Anfang 2024 soll die Professur besetzt sein. Finanziell möglich geworden sei der neue Lehrstuhl durch die massgebende Anschubfinanzierung mehrerer Stiftungen. (aeg/sda)