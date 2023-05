Demo gegen «Drag Story Time» in Zürich ist gemäss Polizei nicht bewilligt

Gegen die für Samstag geplante «Drag Story Time» in Zürich, bei der Drag Queens Kindern vorlesen, kündigt sich Widerstand von rechts an. Die Zürcher Stadtpolizei hat am Freitag jedoch betont, dass deren Demonstration nicht bewilligt sei.

Das Gesuch der Veranstalter sei zu kurzfristig eingereicht worden, teilte das Sicherheitsdepartement mit. Deshalb sei keine Bewilligung für die Kundgebung erteilt worden.

Die Stadtpolizei werde deshalb am Samstag in Oerlikon bei der Pestalozzi-Bibliothek präsent sein und prüfen, ob eine Spontanbewilligung erteilt werde. Voraussetzung dafür sei jedoch, dass der Anlass «Drag Story Time» sicher und störungsfrei durchgeführt werden könne, hält die Stadt Zürich fest.

Seit einigen Tagen rufen rechte Kreise auf verschiedenen Social-Media-Plattformen zu Widerstand gegen den Drag-Queen-Anlass auf. «Drag Story Time»-Anlässe finden in Zürich seit mehreren Jahren statt. Im vergangenen Herbst gerieten die Vorlesenachmittage erstmals in den Fokus von Rechtsradikalen, als Neonazis der «Jungen Tat» einen Anlass im Tanzhaus störten. (aeg/sda)