Nach dem «Gender-Tag» ist jetzt die «Drag Story Time» in Oerlikon im Visier Rechtsextremer

Eine Drag Story Time in Mexiko. Bild: keystone

Die ganze Aufregung rund um den wegen massiver Drohungen abgesagten «Gender-Tag» in der Zürcher Gemeinde Stäfa hat sich noch nicht gelegt, da kommt schon die nächste Veranstaltung in den Fokus von Rechten: Die «Drag Story Time» in der Pestalozzi-Bibliothek in Oerlikon. Dies berichtet der «Tages-Anzeiger».

Der Anlass soll am Samstag über die Bühne gehen. Das Konzept: Drag Queens lesen Geschichten für Kinder vor. Laut Veranstaltern soll «spielerisch die Vielfalt in der Gesellschaft gefeiert werden». Bereits seit vier Jahren und 25 Mal fanden solche Vorlesungen in Zürich statt.

Bereits letztes Jahr kam es bei einer solchen Vorlesung zu einem Aufmarsch von Neonazis - mit Fackeln und Transparenten. Die Weltwoche hatte zuvor kritisch über den anstehenden Anlass berichtet.

Hass-Mails gegen die Pestalozzi-Bibliothek

Im Zuge der momentan aufgeheizten Stimmung ist der Aufruhr in der rechten Szene aber ungleich grösser und laut «Tages-Anzeiger» sind diesmal auch Corona-Skeptiker, Reichsbürger und andere Verschwörungstheoretiker dabei. Und auch SVP-Nationalrat Andreas Glarner macht auf den sozialen Medien seine Anhänger scharf.

Die Pestalozzi-Bibliothek hat bisher rund zwei Dutzend Hass-Mails erhalten und hat aufgrund der Bedrohung die Sicherheitsvorkehrungen verschärft.

Gegenüber dem Tages-Anzeiger sagt Direktor Felix Hüppi: «Im Gespräch äusserte die Polizei, dass in diesen Kreisen online oft mehr Wind gemacht wird, als dann in der Realität sichtbar wird. Aber nur schon, dass wir bei einer Kinderveranstaltung in der Bibliothek mit physischer Gewalt rechnen müssen, erschreckt mich.» (aeg)