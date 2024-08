Meldeplattform für Schiffsreinigung soll Quagga-Muschel-Ausbreitung verhindern

Wird in der Zentralschweiz ein Schiff mit Kontrollschild in ein anderes Gewässer überführt, muss es gründlich gereinigt und der Wechsel gemeldet werden. Die Schiffseignerinnen und -eigner können die entsprechenden Dokumentationen online auf einer neuen Plattform ausfüllen.

Die Quagga-Muschel breiten sich in Schweizer Seen aus.

Bauernpräsident Ritter sieht Wolf als existentielle Gefahr für Alpbetriebe

Auf einer Alp in den Flumserbergen haben Wölfe in den vergangenen Wochen trotz Herdenschutzmassnahmen 20 Schafe gerissen. Bauernpräsident Markus Ritter forderte am Dienstag eine wirkungsvollere Regulierung der Wolfsbestände. Ansonsten sei die Alpwirtschaft in Gefahr.