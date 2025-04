Pierin Vincenz zieht Revisionsgesuch am Bundesgericht zurück

Der ehemalige Raiffeisenbank-Chef Pierin Vincenz hat sein Revisionsgesuch gegen ein Urteil des Bundesgerichts zurückgezogen. Darin setzte dieses das Urteil des Zürcher Bezirksgerichts vom April 2022 wieder in Kraft , sodass die Berufungsverhandlung am Obergericht stattfinden kann.

«Ich bin enttäuscht»: So reagiert der Bundesrat auf Trumps Zölle

Donald Trump hat am Mittwochabend Zölle in der Höhe von 32 Prozent auf Schweizer Produkte beschlossen. Der Bundesrat hat sich am Mittwoch in einer ausserordentlichen Pressekonferenz dazu geäussert – die wichtigsten Punkte.

Die wohl brennendste Frage wird gleich zu Beginn geklärt: Reagiert die Schweiz (wie beispielsweise Kanada) auf die erhobenen Zölle mit eigenen Zöllen? Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter erläutert: