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Brand in Buchs ZH – Polizei bestätigt Einsatz

Der Brand ist von weit herum sichtbar.
Der Brand ist von weit herum sichtbar.bild: zvg

Autoverwertung brennt bei Buchs ZH – Polizei bestätigt Einsatz

Bei Buchs ZH ist am Dienstagnachmittag bei einer Autoverwertung ein Brand ausgebrochen. Die Hintergründe sind noch unklar.
22.09.2026, 16:3022.09.2026, 16:52
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Die Kantonspolizei Zürich bestätigt gegenüber watson einen Einsatz. Der Brand sei bei einer Autoverwertung ausgebrochen.

Wie Alertswiss schreibt, führt der Brand zu einem starken und unangenehmen Geruch sowie Beeinträchtigung im Verkehr. Fenster und Türen sollten geschlossen und Klimaanlagen und Lüftungen abgeschaltet werden.

Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar. (ome/cma)

Brand in Buchs
Der Brand führt zu einem starken und unangenehmen Geruch. Bild: ZVG
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