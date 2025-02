Erste Zürcher Zunft nimmt Frauen als Mitglieder auf

Frauen dürfen bei der Zürcher Zunft zur Meisen Mitglieder werden. Eine deutliche Mehrheit der Männer hat diesen Schritt beschlossen, ein Novum bei den Zürcher Zünften.

88 Prozent hatten dem Antrag an einer ausserordentlichen Generalversammlung zugestimmt, wie die NZZ am Donnerstag schrieb. Schon seit 2022 hatten Zünftertöchter Gastrecht. Dieses hatten die Zünfter den Frauen in einer brieflichen Abstimmung gewährt.

Musiker der Zunft zur Meisen, 2002. Bild: keystone

Die Zürcher Zünfte waren zuvor reine Männervereinigungen. 1989 wurde – als eine Art Ergänzung zu den Männerzünften – die Gesellschaft zu Fraumünster gegründet. Die oft als «Frauenzunft» bezeichnete Gruppe nimmt seit 2014 auch regelmässig beim Sechseläutenumzug teil – offiziell allerdings nur als Gäste der aus Männern bestehenden Gesellschaft zur Constaffel. (rbu/sda)