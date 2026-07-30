freundlich33°
DE | FR
burger
Schweiz
Zürich

Jugendlicher nach Ausbruch aus Massnahmenzentrum Uitikon ZH gefasst

Jugendlicher nach Ausbruch aus Massnahmenzentrum Uitikon ZH gefasst

30.07.2026, 18:1730.07.2026, 18:17

Ein Ausbrecher aus dem Massnahmenzentrum Uitikon ist gefasst worden. Am Dienstag war dem Jugendlichen die Flucht gelungen.

Ansicht von Fenstern und mit Maschendrahtzaun gesicherten Dachs der Geschlossenen Abteilung bei einer Medienfuehrung durch das Massnahmenzentrum Uitikon (MZU) des Kanton Zuerich am Mittwoch, 15. April ...
Das Massnahmenzentrum Uitikon ZH.Bild: keystone

Nähere Angaben zur Festnahme machte das zuständige Amt für Justizvollzug und Wiedereingliederung gegenüber Keystone-SDA nicht. Es bestätigt aber eine entsprechende Meldung des SRF-Regionaljournals Zürich Schaffhausen.

Das Massnahmenzentrum für junge Straftäter war in den letzten Jahren wegen Ausbrüchen mehrmals negativ in den Schlagzeilen. So gelangten 2023 und 2024 mehrere Jugendliche und junge Erwachsene über das Dach nach aussen. (hkl/sda)

Uitikon: Jugendlicher aus Massnahmenzentrum ausgebrochen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
SO: Bundesgericht spricht Autofahrer nach Velo-Überholmanöver schuldig
Das Bundesgericht hat die Verurteilung eines Autofahrers wegen fahrlässiger Körperverletzung bestätigt. Dieser hatte 2020 am Allerheiligenberg in Hägendorf SO zwei bergauf fahrende Velofahrer überholt. Gleichzeitig kam ihm ein Velofahrer entgegen, der auswich und in die Teufelsschlucht fiel.
Zur Story