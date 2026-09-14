freundlich20°
DE | FR
burger
Schweiz
Zürich

Knabenschiessen 2026: Julian Zehnder ist Schützenkönig

Julian Zehnder ist Schützenkönig am Zürcher Knabenschiessen 2026

Der 15-jährige Julian Zehnder aus Turbenthal hat das diesjährige Zürcher Knabenschiessen gewonnen. Er erreichte als Einziger das Maximum von 35 Punkten.
14.09.2026, 11:3314.09.2026, 11:52

Der Jugendliche setzte sich gegen mehr als 3400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch. Damit stand der Sieger am Montagmorgen bereits vor dem Ausstich fest, wie aus der Rangliste des Knabenschiessens hervorgeht. Beim sogenannten Ausstich vom Montag ging es folglich nur noch um die weiteren Platzierungen. Während der Qualifikation erreichten 13 Knaben und 3 Mädchen 34 Punkte.

Im Ausstich erreichte Melina Schiele (Dinhard) mit 33 Punkten den zweiten Platz. Finn Briner (Urdorf), Sabrina Kalina (Ottenbach) und Yanis Michel Destraz (Winkel) belegten mit je 31 Punkten den dritten Platz.

Das traditionelle Volksfest rund um den Schiessstand ist auch am Montag noch in vollem Gange. Die Chilbi erwartet die Besucherinnen und Besucher von 11:00 bis 23:00 Uhr. Auf dem Gelände warten über 300 Fahrgeschäfte, Spielwagen, Schiessbuden sowie zahlreiche Verpflegungsstände auf die Gäste. (hkl/sda)

Mehr aus Zürich:

Verein: Deutlich zu viele Flüge nach 23 Uhr am Flughafen Zürich
Verein: Deutlich zu viele Flüge nach 23 Uhr am Flughafen Zürich
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
4 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
4
Autofahrer verletzt sich bei Selbstunfall in Walterswil BE schwer
Ein Autofahrer ist in der Nacht auf Sonntag bei einem Selbstunfall in Walterswil BE schwer verletzt worden. Der Mann wurde mit einer Ambulanz in ein Spital gebracht, wie die Kantonspolizei Bern am Sonntag mitteilte.
Der Unfall ereignete sich gegen 2.30 Uhr auf dem Mühleweg. Der Fahrer verlor aus noch ungeklärten Gründen nach einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, wie die Polizei weiter mitteilte.
Zur Story