Julian Zehnder ist Schützenkönig am Zürcher Knabenschiessen 2026

Der 15-jährige Julian Zehnder aus Turbenthal hat das diesjährige Zürcher Knabenschiessen gewonnen. Er erreichte als Einziger das Maximum von 35 Punkten.

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Der Jugendliche setzte sich gegen mehr als 3400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch. Damit stand der Sieger am Montagmorgen bereits vor dem Ausstich fest, wie aus der Rangliste des Knabenschiessens hervorgeht. Beim sogenannten Ausstich vom Montag ging es folglich nur noch um die weiteren Platzierungen. Während der Qualifikation erreichten 13 Knaben und 3 Mädchen 34 Punkte.

Im Ausstich erreichte Melina Schiele (Dinhard) mit 33 Punkten den zweiten Platz. Finn Briner (Urdorf), Sabrina Kalina (Ottenbach) und Yanis Michel Destraz (Winkel) belegten mit je 31 Punkten den dritten Platz.

Das traditionelle Volksfest rund um den Schiessstand ist auch am Montag noch in vollem Gange. Die Chilbi erwartet die Besucherinnen und Besucher von 11:00 bis 23:00 Uhr. Auf dem Gelände warten über 300 Fahrgeschäfte, Spielwagen, Schiessbuden sowie zahlreiche Verpflegungsstände auf die Gäste. (hkl/sda)