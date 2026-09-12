Polizeirapport

Zwei Männer in Zürich von Gruppe angegriffen und verletzt

Ein 21-jähriger Mann ist am Freitagabend in Zürich von einer Gruppe angegriffen und mittelschwer verletzt worden. Der Schweizer musste ins Spital gebracht werden, wie die Stadtpolizei Zürich am Samstag mitteilte.

Der Angriff ereignete sich kurz vor 23.30 Uhr auf dem Vorplatz eines Schulhauses an der Lagerstrasse im Kreis 4. Die unbekannte Täterschaft flüchtete noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte, wie die Polizei weiter mitteilte.

Ein weiterer Fall ereignete sich am frühen Samstagmorgen im Zürcher Kreis 12. Auf dem Vorplatz des Bahnhofs Stettbach wurde ein 25-jähriger Mann um 00.30 Uhr von einer Gruppe angegriffen und ebenfalls verletzt. Bei dem Verletzten handelt es sich um einen 25-jährigen Spanier, der ebenfalls in ein Spital gebracht wurde. Die Polizei sucht Zeugen.

Ob die Taten zusammenhängen, ist noch ungewiss.

Die Hintergründe und der Tathergang waren am Samstagnachmittag in beiden Fällen noch unklar. Die Stadtpolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat nahmen die Ermittlungen auf. (hkl/sda)